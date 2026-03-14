Aragón atiende a 4.048 nuevas personas dependientes en 2025, según el Observatorio de la Dependencia

Persona mayor en silla de ruedas paseando en compañía. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de dependientes atendidos en Aragón en 2025 ha crecido en 4.048 personas, lo que supone un incremento del 8,94%, por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 10,45%. El total de personas atendidas en la comunidad autónoma alcanza la cifra de 49.312.

Así se desprende del Observatorio de la Dependencia relativo a 2025 de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales consultado por Europa Press. La calificación obtenida por Aragón en dicho informe es de un 5,3, ligeramente por encima de la media nacional de 4,8.

En este sentido, el informe indica que la comunidad autónoma ha reducido el número de personas desatendidas --"limbo" de la dependencia-- hasta afectar solo a 641, lo que supone una tasa del 1,3%. No obstante, existen 4.738 solicitantes a la espera de valoración, lo que aumentaría la lista de espera real a 5.379 personas.

En cuanto a las prestaciones, Aragón cerró el ejercicio con 5.239 nuevas. El 68% de ellas estuvo destinada a las consideradas "low cost", mientras que el 30% restante se distribuyó en Prevención --660--, Ayuda a Domicilio --437-- y Centros de Día --52--, tal y como recoge el Observatorio de la Dependencia relativo a 2025.

La cartera de servicios, apunta el estudio, "cada vez se asienta más en prestaciones económicas, reduciendo el porcentaje que representan centros de día y residencia sobre el total, y consolidando un modelo de atención en el que apoyo económico directo a las familias y a los cuidados en el entorno se impone frente al recurso a la red de servicios presenciales".

Los datos de la Atención Residencial revelan que se incrementó en 121 plazas, lo que se traduce en el 6,5% de su cartera de servicios, un dato que sitúa a la comunidad por debajo de la media nacional, que alcanza el 7,77%.

CASI 8.000 MURIERON

Sin embargo, en 2025, murieron 7.854 personas con solicitud de dependencia en la comunidad autónoma, considerando tanto a personas con derecho reconocido como a aquellas pendientes de resolución de grado. De ellas, 399 personas no fueron valoradas en situación de dependencia --sin grado--. En consecuencia, el número de personas dependientes con solicitud fallecidas es de 7.455.

Al desgranar este dato, 754 de las personas que murieron estaban en lista de espera --reducción de 226 fallecimientos con respecto al año anterior--, 735 sin Resolución de Grado y 19 con derecho reconocido pero pendiente de prestación o servicio.

En este punto, el informe concluye que, pese a la disminución, "el volumen de fallecimientos en lista de espera continúa siendo elevado, manteniendo un nivel incompatible con una gestión plenamente eficaz del sistema".

"El funcionamiento del sistema de atención a la dependencia en Aragón durante 2025 evidencia una capacidad resolutiva insuficiente, que, aun mostrando una mejora respecto al ejercicio anterior, no se traduce en una respuesta administrativa plenamente eficaz, manteniéndose salidas del sistema por causas ajenas a la gestión administrativa efectiva y una persistencia de situaciones de espera incompatibles con la garantía real de los derechos reconocidos", resuelve el Observatorio de la Dependencia.

Con respecto al empleo en Aragón, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha generado 641 nuevos puestos en 2025, hasta llegar a los 9.724 "directos, estables y no deslocalizados", con una tasa de creación de 44,6 por millón de euros invertido, ligeramente inferior al año anterior al crecer las prestaciones con bajo impacto en la creación de empleo.

FINANCIACIÓN EN ARAGÓN

Aragón ha decrecido en 8,38 millones de euros del Ministerio, procedentes del Fondo de Cumplimiento de Objetivos aprobado por el Consejo Interterritorial, para reforzar la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El promedio de gasto público por persona dependiente en la comunidad autónoma se fija en 4.020 euros, un 33% inferior a la media nacional --6.015 euros--.

Esto se debe, entre otros factores, al importante peso que ocupan las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (PECEF) en su cartera de servicios, un 40,3%, que son retribuidas a personas cuidadoras no profesionales en una cuantía media de 220,74 euros mensuales en Aragón, frente a los 261,55 euros de media en España.

También se atribuye a las prestaciones económicas vinculadas al servicios (PEVS), aquellas destinadas a personas que no pueden acceder a una plaza pública, que se remuneran a los beneficiarios por un precio significativamente inferior al de los servicios.

En términos de gasto público por habitante --138,9 euros-- resulta en Aragón un 28,3% inferior al efectuado por la media de España, 193,8 euros, "fruto de los costes inferiores con los que se retribuyen las prestaciones PECEF y PEVS".

DATOS DE ESPAÑA

A nivel nacional, una persona muere cada 16 minutos en las listas de espera de la dependencia. Según el informe, consultado por Europa Press, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 fallecieron 32.704 personas en la lista de espera de la dependencia: 17.994 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 14.710 esperando a ser atendidas aun teniendo reconocida su situación de dependencia.

Además, señala que hay 258.167 personas en las listas de espera de la dependencia y que el tiempo medio de resolución desde la solicitud hasta la resolución del expediente en España fue de 341 días, siete más que el año anterior.

Según los datos del informe, al finalizar 2025, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia y han aumentado en 158.618 las personas atendidas.

Igualmente, indica que más de 4 millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos 19 años de funcionamiento del sistema, mientras que 900.000 personas han fallecido en las listas de espera.

Por tipo de atención, el estudio revela que en España hay 66.246 personas beneficiarias del Sistema de la Dependencia que reciben como prestación única la teleasistencia, 273 más que en 2024; y que un 44,6% (735.889 personas) son atendidas con la prestación de cuidadores familiares, con un importe medio mensual de 264,55 euros.

El documento también señala que se mantienen las desigualdades entre territorios. Castilla-La Mancha y Castilla y León alcanzan la mayor puntuación en la Escala del Observatorio (8,25 y 7,5 respectivamente), mientras que Extremadura (2,25) y Ceuta y Melilla (2,5) obtienen la menor puntuación.