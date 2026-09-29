Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cantabria apuestan por un Corredor Cantábrico-Mediterráneo de doble vía

Los presidentes de los Gobiernos de Aragón, Jorge Azcón; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

TERUEL 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cantabria se han comprometido este martes, 29 de septiembre, en la ciudad de Teruel con un Corredor Cantábrico-Mediterráneo "de alto rendimiento" y, por lo tanto, de doble vía en todos sus tramos, también entre la capital turolense y Sagunto (Valencia), rechazando el estudio informativo del Ministerio de Transportes que prevé una vía única para este recorrido.

Los presidentes de Aragón, Jorge Azcón; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; y el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media Sainz, han firmado la 'Declaración de Teruel. La hora del Corredor', en un acto formal en la plaza del Torico, tras un evento retransmitido por streaming en el que han intervenido, también los presidentes de CEOE de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha dado lectura a 'La hora del Corredor' ante un auditorio en el que se encontraban, entre otros, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, y las alcaldesas de Teruel, Zaragoza y Huesca, Emma Buj, Natalia Chueca y Lorena Orduna, respectivamente.

En esta declaración, las cuatro comunidades autónomas exigen "el impulso adecuado al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que forma parte de la red transeuropea de transporte y supone una conexión ferroviaria a través de Teruel y Zaragoza enlazando los Puertos del Mediterráneo y del Cantábrico vertebrando las Comunidades Autónomas de Aragón, Comunitat Valenciana, Castilla y León y Cantabria, además de fortalecer, por su carácter transversal, las relaciones con Europa, otras Comunidades limítrofes, áreas del norte, sur, este y oeste peninsular y sus puertos de referencia".

Los firmantes manifiestan "el rechazo unánime a cualquier planificación de infraestructuras estratégicas que tenga como objetivo perpetuar o consolidar la vía única como solución definitiva para este Corredor ferroviario, por entender que supondría hipotecar su capacidad de crecimiento y limitar su potencial estratégico para el desarrollo económico, logístico y social no solo para nuestros territorios sino para la Península Ibérica, para Europa y a nivel global" y "un incumplimiento" de la normativa europea.

También expresan que "el futuro de este Corredor debe orientarse hacia una infraestructura de mercancías y viajeros de alto rendimiento, fluida y plenamente interoperable de doble vía, ancho internacional, planificada, plenamente integrada en los Corredores Europeos de Transporte y ejecutada de manera urgente, más allá de las de las actuaciones de modernización, electrificación y mejora de la seguridad y la capacidad de la línea que se han ido produciendo en los últimos años".

Asimismo, indican que "las inversiones públicas deben responder al principio constitucional de equilibrio territorial, igualdad de oportunidades y garantizar que ningún territorio quede relegado por decisiones de carácter coyuntural o por planteamientos que renuncien al desarrollo futuro".

Realzan "la voluntad de seguir trabajando desde la unidad, el diálogo institucional y la lealtad entre administraciones para reclamar no sólo que sea una prioridad en la agenda política, sino que se ejecuten las inversiones necesarias que permitan convertir este Corredor en una infraestructura competitiva y sostenible motor del desarrollo industrial, logístico, portuario, turístico y agroalimentario de los territorios que atraviesa, así como para el conjunto de España y de la Unión Europea".

La 'Declaración de Teruel' "simboliza la unión de cuatro comunidades autónomas que se niegan a conformarse con soluciones de mínimos. Representa el compromiso de toda una sociedad con un modelo de desarrollo basado en la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y la defensa del interés general", continúa el texto.

También han aseverado que "el respaldo alcanzado mediante esta alegación colectiva constituye un compromiso que obliga moral y políticamente a la Administración General el Estado, con independencia de su adscripción política, a defender una posición común en favor de un Corredor con capacidad suficiente para las próximas décadas. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de unas infraestructuras ferroviarias dignas, seguras y capaces de responder a las necesidades del siglo XXI".

"Esta 'Declaración de Teruel' nace con la voluntad de trasladar al Gobierno de España un mensaje firme, unitario y constructivo: el futuro ferroviario de nuestros territorios debe construirse con ambición, visión de largo plazo y compromiso con el equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades", han concluido.