Aragón celebra el próximo levantamiento de las medidas frente a la gripe aviar

Archivo - Gallinas, a 16 de noviembre de 2025, en Coria, Cáceres, Extremadura (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha aplaudido la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de levantar las medidas adicionales de prevención frente a la influenza aviar en todo el territorio nacional, entre ellas el confinamiento de las aves, ante la evolución favorable de la situación epidemiológica y la mejora de las condiciones climáticas.

El levantamiento oficial de estas restricciones entrará en vigor tras la publicación de la correspondiente Orden Ministerial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para comienzos de la próxima semana, ha informado el Gobierno autonómico.

En Aragón, esta decisión permitirá el desconfinamiento de aves en un total de 128 municipios, lo que supone un alivio para el sector avícola de la Comunidad, que ha venido aplicando estrictas medidas de bioseguridad durante los últimos meses.

La Consejería de Agricultura ha puesto el acento en el trabajo realizado en materia de prevención y protección del sector, destacando que Aragón "se adelantó a las medidas del Ministerio, activando de forma temprana actuaciones dirigidas a minimizar riesgos y garantizar la seguridad de las explotaciones avícolas".

LA ANTICIPACIÓN Y LA COORDINACIÓN, CLAVES

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha subrayado que "la anticipación y la coordinación han sido claves para proteger a nuestras explotaciones y evitar la propagación de la enfermedad en Aragón".

Asimismo, ha señalado que "el esfuerzo conjunto del sector y sus profesionales y de las administraciones ha permitido afrontar esta situación con garantías y refuerza la confianza en un modelo de producción que prioriza la sanidad animal por encima de cualquier otro interés".

Lanza ha añadido que "este levantamiento de las restricciones es una buena noticia, pero no debe hacernos bajar la guardia". Así, ha avanzado que seguirán trabajando con el sector "para mentener los altos niveles de bioseguridad que exige una actividad estratégica para Aragón".

UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE HUEVOS

Aragón es una de las principales Comunidades en producción de huevos de toda España. A las 461 explotaciones de gallinas se suman 45 explotaciones de otras especies avícolas, lo que refuerza el peso y la diversidad del sector en Aragón.

En concreto, hay ocho explotaciones de codornices --1,17 millones de censo--, 26 de pavos --más de 684.000 animales--, ocho de perdices --2,54 millones-- y tres de patos --95.000--.

En conjunto, estas granjas adicionales aportan más de 4,5 millones de aves, consolidando un sector avícola amplio, diversificado y con gran implantación territorial.