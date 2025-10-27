Aragón convocará oposiciones para 305 plazas de maestro en las pruebas que se realizarán en junio de 2026

Imagen de una prueba de oposición, celebrada en el IES Santiago Hernández de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mesa sectorial de Educación, que se ha reunido este lunes, ha aprobado una oferta de 305 plazas distribuidas en diferentes especialidades de docentes del cuerpo de maestros de Aragón que se publicarán mediante convocatoria, y cuyos exámenes se celebrarán en verano de 2026.

Las pruebas se convocarán de las especialidades de Educación Infantil, Primaria, Educación Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y lenguaje, Música y las lenguas extranjeras de Inglés y Francés.

La oferta que ha programado el Gobierno de Aragón forma parte de la estrategia que tiene como objetivo garantizar la estabilidad de los docentes y reducir la interinidad.

Este proceso selectivo únicamente incorpora plazas de reposición, que corresponden a la oferta de empleo del año 2024. Como en anteriores convocatorias, los procesos de reposición son ordinarios y la estructura de las pruebas será la habitual, constando de una fase escrita y una exposición oral con la programación y la unidad didáctica.

La oferta presentada inicialmente a las organizaciones sindicales abarcaba un total de 225 plazas, si bien finalmente, tras el proceso de negociación, se ofertarán 305 plazas de las diferentes especialidades del cuerpo de maestros. Ha salido adelante, a pesar de la negociación y la disposición del Departamento a elevar el número de plazas, sin acuerdo con las organizaciones sindicales.

Así, se convocarán 70 plazas de Educación Infantil; 30 de Primaria; 50 de Educación Física; 15 de Música; 45 de Pedagogía Terapéutica; 20 de Audición y Lenguaje; 70 de Inglés y cinco de Francés.

Las sedes y las fechas de las pruebas están aún por decidir, a lo largo del mes de noviembre se constituirá la comisión, en la que participan personal del Departamento de Educación y de los tres Servicios Provinciales, que se encargará de la organización de todo el proceso selectivo.

Próximamente, se celebrará una mesa sectorial para negociar especialidades de Conservatorios y Escuelas Oficiales de Idiomas, y Enseñanzas Artísticas. Con ello, se pretende dar seguridad a los aspirantes de aquellos cuerpos docentes que no se convocan de forma más o menos habitual.