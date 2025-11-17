Aragón critica la falta de diálogo en el CPFF y rechaza "prebendas" para Cataluña u otras CCAA en financiación

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el Ministerio de Hacienda, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha criticado la falta de diálogo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes, que ha tildado de "caótico", y ha reiterado su rechazo a que el nuevo sistema de financiación autonómica no se acuerde de manera multilateral o que incluya "prebendas" para Cataluña u otras Comunidades.

"Cualquier ciudadano que viera por una ventana cómo acontecen estos consejos, se da cuenta de que son consejos caóticos, en los cuales hay constantes enfrentamientos y poco diálogo", ha lamentado a la salida de la reunión Bermúdez de Castro, quien ha añadido que, por este motivo, Aragón "siempre permanece en un discreto silencio".

El consejero aragonés ha señalado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expuesto una relación de "15 ó 20 propuestas" para la reforma de la financiación autonómica. Entre ellas, ha dicho que en algunas están de acuerdo porque "son peticiones normales", otras son "más a negociar", pero Aragón no comparte que algunas Comunidades puedan tener un trato bilateral.

Ha celebrado que haya anunciado que, a partir de enero o febrero, vaya a poner sobre la mesa un sistema de financiación nuevo, que es "necesario", aunque "ya lo dijo el año pasado, el anterior y el anterior", pero ha adelantado que estará "absolutamente en contra" de que no se reforma a través de "un diálogo entre todos", después de que la ministra ha avanzado que su propuesta aunará multilateralidad con bilateralidad.

En todo caso, ha asegurado que "estará allí para ayudar y para intentar llegar a un acuerdo entre todos" porque "falta más dinero", tras lo que ha citado que Aragón tiene una infrafinanciación de 400 millones de euros, según la Cámara de Cuentas autonómica, como consecuencia de que los servicios públicos son "mucho más caros" en aquellas Comunidades donde hay despoblación y abundan los pequeños municipios.

SENDA DE DÉFICIT

En lo relativo a la senda de déficit, Bermúdez de Castro ha afirmado que ha sido "un trágala, como siempre", ya que recoge un 2,1% para el Estado y sólo un 0,1% para las autonomías, frente al 0,3% que reclamaba el Gobierno de Aragón. "No ha habido un diálogo anterior, no ha habido una posibilidad de hablar", ha afeado, señalando que el 0,3 supondría gastar 150 millones de euros más, que ahora se quedan reducidos a 50 millones.

En cuanto a las entregas a cuenta, a Aragón le corresponden 5.286 millones de euros, algo más de lo previsto, mientras que la liquidación del ejercicio 2024 se ha formalizado en los términos en los que estaba previsto.

En definitiva, el titular de Hacienda ha insistido en que estos consejos "podrían ser mucho más positivos si hubiera un diálogo previo", ya que llegar a las reuniones "sin tener ningún tipo de relación con el Ministerio, entorpece y dificulta mucho lo que es la adopción de acuerdos".

"Te vas un poco decepcionado cuando estos consejos se convierten en puro enfrentamiento entre las Comunidades y el Gobierno de España", ha concluido, a la vez que ha remarcado que Aragón acude "con el ánimo constructivo, con el ánimo de llegar a acuerdos", pero es "complicado" si antes no reciben información ni les dejan opinar.