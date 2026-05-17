Aragón dedica 1,6 millones a reforzar las unidades de apoyo a la discapacidad en los Centros Especiales de Empleo

Publicada la convocatoria de ayudas para fortalecer el funcionamiento de las unidades de apoyo en los Centros Especiales de Empleo - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado una nueva convocatoria de ayudas del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) dotada con 1,6 millones de euros para fortalecer el funcionamiento de las unidades de apoyo en los Centros Especiales de Empleo.

Esta inversión, financiada con fondos estatales y propios de la comunidad autónoma, está específicamente destinada a sufragar los costes salariales y de Seguridad Social del personal técnico y de apoyo encargado del acompañamiento de los trabajadores con mayores dificultades de inserción.

La iniciativa busca asegurar la permanencia en el empleo de colectivos con discapacidad, proporcionando los servicios de ajuste personal y social que requieren para su plena integración laboral.

Los centros interesados disponen de un mes de plazo para presentar sus solicitudes de forma telemática, reforzando así una red que en el último ejercicio ya prestó atención a más de 1.200 trabajadores con discapacidad en toda la Comunidad.

Un apoyo clave para el empleo inclusivoLos Centros Especiales de Empleo constituyen una pieza esencial del sistema de empleo protegido. Se trata de empresas que combinan la actividad económica con una función social, garantizando empleo remunerado a personas con discapacidad y promoviendo su incorporación progresiva al mercado ordinario.

Las unidades de apoyo a la actividad profesional desempeñan un papel fundamental en los Centros Especiales de Empleo. Su objetivo es proporcionar los servicios de ajuste personal y social que necesitan las personas trabajadoras con discapacidad con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, facilitando su integración y permanencia en el empleo.

Están orientadas especialmente a personas con discapacidad intelectual, trastornos de salud mental, parálisis cerebral o discapacidad física o sensorial en grados elevados, que requieren apoyos específicos para desarrollar su actividad laboral en condiciones adecuadas.

En Aragón, esta red tiene un impacto significativo. De acuerdo con la memoria de INAEM de 2025, existen 72 centros que emplearon a 3.416 personas con discapacidad, consolidando un modelo de inclusión laboral que se refuerza año tras año.

En este contexto, el programa de Unidades de Apoyo en 2025 contó con 45 centros beneficiarios, con un total de 227 profesionales en estas unidades (88 de perfil técnico y 139 encargados de apoyo a la producción), que atendieron a 1.273 personas trabajadoras con discapacidad.

Este enfoque forma parte de una estrategia más amplia del INAEM orientada a facilitar el acceso al empleo de los colectivos con mayores dificultades, a través de políticas activas que combinan orientación, formación, incentivos a la contratación y programas específicos de inclusión.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria tiene como finalidad financiar los costes derivados del funcionamiento de las unidades de apoyo, en particular los costes salariales y de Seguridad Social del personal que las integra.

Podrán solicitar estas ayudas los Centros Especiales de Empleo inscritos en el Registro autonómico que dispongan de unidades de apoyo compuestas por personal técnico y personal de apoyo a la producción y que desarrollen su actividad en Aragón.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón, exclusivamente por vía electrónica a través de la sede electrónica del Gobierno autonómico.