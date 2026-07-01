Aragón exige al MNAC conocer el plan de traslado y el estado de conservación de las pinturas profanas de Sijena

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, en una visita al Real Monasterio de Santa María de Sijena. - GOBIERNO DE ARAGÓN

VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha exigido al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) que remita el proyecto técnico descriptivo de las actuaciones de desinstalación, embalaje, transporte y desembalaje de las pinturas profanas, así como el estudio de conservación actualizado y las necesidades de consolidación previa que se han detectado en las mismas.

Así lo ha requerido el Ejecutivo aragonés en respuesta a una misiva del MNAC en la que el museo informaba de que el regreso de las pinturas profanas se producirá antes del mes de agosto.

En su carta, el museo indicaba que, atendiendo a la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) de las obras, pide al Gobierno aragonés la autorización del traslado de las pinturas profanas hasta el monasterio, en ejecución de la sentencia firme que determina su regreso.

"Hemos dado respuesta a la carta del MNAC para recordar al museo que las pinturas murales y profanas son bienes integrantes del patrimonio cultural aragonés y, por ello, las actuaciones a realizar para la ejecución de su traslado se encuentran sujetas a la necesaria autorización previa por parte de la autoridad pública aragonesa en materia de protección del patrimonio cultural, que es en este caso la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca", ha explicado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en una visita al Monasterio de Sijena.

"La comunicación recibida por parte del MNAC anunciando que las obras profanas podrían llegar antes de agosto y que el desmontaje se efectuaría el 6 de julio nos sorprendió por la premura" y porque faltaba la intervención administrativa previa "necesaria y debida" por parte de Aragón para autorizar el proceso.

También se ha pedido al MNAC que comunique a los técnicos aragoneses el calendario de trabajos que se tengan que ejecutar con el fin de que se personen en el museo, como representantes del Ejecutivo aragonés, para supervisar los trabajos de traslado.

Aunque ha mostrado su satisfacción porque "ese momento de llegada de las obras profanas y el cumplimiento de las sentencias están ya cerca", Vaquero ha insistido en que todo debe hacerse "cumpliendo con los protocolos, con la intervención administrativa necesaria y con toda la seguridad y garantía", incluida la preparación de las salas del monasterio donde se restituirán las piezas.

"EL PLAZO SIGUE CORRIENDO"

"Por último, le hemos recordado al MNAC que el plazo otorgado por la juez, de 56 semanas a contar desde el pasado 10 de abril, para proceder a la devolución de las pinturas murales sigue corriendo y no tenemos constancia de que estén trabajando para el regreso de este conjunto", ha advertido la vicepresidenta, para exigir una vez más que presenten esta documentación en el juzgado y cumplan con las resoluciones judiciales.

La también consejera de Cultura y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado este miércoles el Monasterio de Sijena acompañada por el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, por la coordinadora del equipo técnico aragonés para el cumplimiento de la sentencia, Natalia Martínez de Pisón, y técnicos del Ejecutivo autonómico, entre otros.

Han mantenido una reunión de trabajo en el monasterio con representantes de la empresa SIT Proyectos Arte y Museografía SL, a la que el MNAC adjudicó los trabajos para el regreso de las pinturas profanas a Sijena.