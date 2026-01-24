Aragón Existe presenta en Huesca su propio 'Plan Pirineos Existe' centrado en la vivienda, la sanidad y el paisaje

Valoero Aguayos y Tomás Guitarte este sábado en Huesca en la presentación del 'Plan Pirineos Existe ' - ARAGÓN EXISTE

HUESCA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aragón Existe ha presentado este sábado en Huesca su propio Plan Pirineos Existe "centrado en las personas", según ha explicado el cabeza de lista por Huesca, Valero Aguayos, en un acto en el que ha estado acompañado por el candidato a la Presidencia de Aragón, Tomás Guitarte.

El cabeza de lista de Aragón Existe ha dado a conocer este proyecto que, "frente al plan oficial, se centra en lo prioritario, que es promover vivienda con residencias para trabajadores, pero también vivienda de protección oficial para atender a los residentes de estas cuatro comarcas".

Un proyecto en el que también ha destacado la protección del paisaje, con la creación de un parque natural de la Anayet-Partacua, para la protección de Canal Roya.

Guitarte se ha referido también a la sanidad, con "especial interés por la seguridad y a la atención sanitaria", poniendo como ejemplo "la dotación de la uvi móvil 24 horas al día en el Hospital de Jaca".

"Es muy importante recurrir a medidas de fiscalidad diferenciada, como puede ser la bonificación del 25% en la cuota autonómica del IRPF, medidas que ya están aplicando a otras comunidades autónomas", ha añadido Guitarte.

Por su parte, el candidato por la provincia de Huesca, Valero Aguayos, ha criticado que el PP se pasase la anterior campaña electoral anunciando "a bombo y platillo" un plan para el Pirineo aragonés "que solo ha servido para seguir con un modelo especulativo que ni tiene en cuenta las necesidades de los ciudadanos, ni el respeto al patrimonio natural".

Por ello y frente a esas políticas Aguayos ha defendido el "clamor" que ha surgido "por una montaña digna que reivindica lo que de verdad importa".

"Este es nuestro Plan Pirineos, Pirineos Existe, que pone el foco en lo esencial: en la vivienda, en los cuidados públicos y en la sanidad. El Pirineo no necesita más especulación y turismo depredador de espacios naturales. Necesita sanidad, necesita educación y cuidar el entorno. Nuestro Plan Pirineos se estructura sobre estas bases", ha concluido.