Aragón exporta su modelo sanitario de descentralización de la radioterapia

Ntervención de radioterapia intraoperatoria realizada en el Hospital de Calatayud dentro del programa de la UCMORA. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón (UCMORA) desarrolla un modelo asistencial en red que permite acercar la radioterapia a todo el territorio, adaptando la organización de estos tratamientos a las características demográficas y geográficas de la comunidad.

Dicho modelo organizativo se ha presentado en la reunión del Grupo de Oncología Radioterápica del Norte (GORNOR), celebrado en Ávila a principios de mese, en una mesa centrada en la descentralización de la radioterapia. La responsable de la unidad, Reyes Ibáñez, expuso la experiencia de Aragón en la organización de estos tratamientos en red.

UN MODELO ADAPTADO AL TERRITORIO

Aragón presenta una baja densidad de población y una elevada dispersión geográfica, con numerosos municipios de pequeño tamaño y una población envejecida, lo que supone una barrera para el acceso a tratamientos que requieren desplazamientos frecuentes.

En este contexto, la UCMORA articula un modelo en red que coordina la actividad de ocho hospitales, con dos nodos de referencia en Zaragoza y el desarrollo progresivo de actividad asistencial en el resto del territorio.

Este enfoque combina la descentralización de los tratamientos más frecuentes con la concentración de los procedimientos de mayor complejidad, garantizando así la seguridad y la calidad asistencial.

DESARROLLO DE UNIDADES Y ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Dentro de este modelo, la implantación de unidades satélite ha permitido avanzar en la atención radioterápica en el territorio. El Hospital Universitario San Jorge de Huesca, como ejemplo de modelo consolidado, ha tratado cerca de 500 pacientes durante 2025, absorbiendo una parte relevante de la demanda asistencial del sector norte.

Asimismo, está prevista la puesta en marcha de la radioterapia en el nuevo hospital Universitario de Teruel, que permitirá tratar en torno a 250-300 pacientes al año, evitando desplazamientos a Zaragoza u otras comunidades.

LA RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA COMO PUNTO DE PARTIDA

La implantación de la radioterapia intraoperatoria ha sido el punto de partida para el desarrollo de este modelo organizativo. Esta técnica permite aplicar radiación directamente sobre el lecho quirúrgico durante la intervención, tras la extirpación del tumor con márgenes de seguridad.

Su desarrollo ha facilitado la incorporación de la oncología radioterápica en hospitales que inicialmente no disponían de este servicio, así como la coordinación entre distintos equipos profesionales.

Según explica Reyes Ibáñez, este procedimiento ha actuado como un "catalizador organizativo", al demostrar la viabilidad de desplegar tecnología avanzada con criterios homogéneos en distintos centros y servir de base para la extensión de la radioterapia en Aragón.

Actualmente, la radioterapia intraoperatoria se realiza en siete hospitales de la comunidad y está prevista su ampliación al Hospital Provincial de Zaragoza, lo que permitirá completar su implantación en el conjunto del sistema sanitario público autonómico.

EL CASO DE CALATAYUD

Dentro de este programa, el Hospital Ernest Lluch de Calatayud realiza de forma periódica intervenciones de radioterapia intraoperatoria, como parte de su actividad asistencial habitual.

En estos procedimientos, tras la extirpación del tumor con márgenes de seguridad, se aplica radiación directamente sobre el lecho quirúrgico, actuando sobre la zona con mayor riesgo de recidiva y permitiendo completar el tratamiento en el mismo acto quirúrgico en pacientes seleccionadas.

La realización de esta técnica implica el desplazamiento de un equipo especializado de oncología radioterápica junto con el equipamiento necesario, que es transportado hasta el centro hospitalario para su uso en quirófano. Durante la intervención, el procedimiento se lleva a cabo en coordinación con el servicio de radiofísica, que garantiza la correcta planificación y aplicación de la radiación.

Este dispositivo asistencial requiere la coordinación de múltiples profesionales, entre ellos cirugía, anestesia, enfermería, anatomía patológica y radiodiagnóstico, lo que permite integrar el tratamiento radioterápico en el propio proceso quirúrgico.

Este modelo organizativo facilita que los pacientes puedan recibir tratamiento en su hospital de referencia, evitando desplazamientos prolongados que, en algunos casos, pueden superar varias horas diarias.

MEJORA DE LA ACCCESIBILIDAD

El desarrollo de la UCMORA permite adaptar la organización de la radioterapia a las características del territorio, garantizando el acceso en condiciones de equidad a tratamientos avanzados.

Este enfoque contribuye a reducir la carga asociada a los desplazamientos, mejorar la adherencia a los tratamientos y reforzar la calidad de la atención oncológica en el conjunto de la comunidad autónoma.

El Departamento de Sanidad continúa avanzando en la consolidación de este modelo con el objetivo de garantizar una atención coordinada, accesible y de calidad en todo el territorio.