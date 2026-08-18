Aragón impulsa sus exportaciones un 8,3% en junio, por encima de la media nacional

Archivo - Planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMON COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones aragonesas aumentaron un 8,3% anual en el mes de junio de 2026, al registrar un valor de 1.496,7 millones de euros, tres puntos por encima de la media nacional, cuyo incremento anual fue del 5,3%. Aragón es la cuarta comunidad autónoma que más crece de toda España, sólo por detrás de Extremadura, Canarias y Madrid.

Por su parte, las importaciones en la Comunidad se redujeron un 16,5% anual en junio, hasta alcanzar los 1.700 millones de euros, ha informado el Gobierno autonómico.

Esta evolución de los flujos comerciales permitió reducir en un 68,9% el desequilibrio comercial mensual, que pasó de 654,5 millones de euros en junio de 2025 a 203,3 millones en junio de 2026.

La evolución del conjunto del primer semestre ofrece una perspectiva especialmente positiva. Entre enero y junio, las exportaciones aragonesas alcanzaron los 8.008,4 millones de euros, un 4,8% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que las importaciones se situaron en 7.944,4 millones de euros, un 14,1% menos.

Como resultado, Aragón alcanza en el acumulado del año un saldo comercial positivo de 64,1 millones de euros y una tasa de cobertura del 100,8%, lo que significa que el valor de las exportaciones supera al de las importaciones.

LA AUTOMOCIÓN, MOTOR DE LAS EXPORTACIONES ARAGONESAS

El desglose de las exportaciones de Aragón entre los principales sectores en el acumulado de enero a junio de 2026 muestra el liderazgo del sector automóvil, con unas ventas al exterior de 2.058,7 millones de euros, el 25,7% del total, y un crecimiento del 31,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

En segunda posición se sitúan las exportaciones de Alimentación y Bebidas, con 1.629,8 millones de euros, el 20,4% del total. Le siguen las semimanufacturas, con 1.581,4 millones de euros y el 19,7% del total, y los Bienes de equipo, con 1.346,7 millones, el 16,8%.

En conjunto, los sectores industriales y tecnológicos concentran el 64,4% de las exportaciones aragonesas y registran un crecimiento del 12,7%, consolidándose como uno de los principales motores de la actividad exterior de la Comunidad Autónoma.

EUROPA, PRINCIPAL CLIENTE

Respecto a los mercados de destino, Europa mantiene su posición como principal área de destino de las exportaciones aragonesas, al concentrar el 80,1% del total y registrar un crecimiento del 11,9% en el acumulado de enero a junio.

Francia encabeza el 'ranking' de destinos de las exportaciones aragonesas, con unas ventas de 1.594,4 millones de euros, el 19,9% del total, y un crecimiento del 19,7%, seguida de Alemania --984,5 millones y un incremento del 21,5%--, Italia --946,3 millones y un aumento del 25,1%-- y Portugal --776,8 millones y una subida del 5,9%--

También destaca la evolución de las exportaciones hacia Estados Unidos, que alcanzaron los 149,2 millones de euros en el primer semestre, un 12,7% más que en el mismo periodo de 2025.

DATOS MENSUALES

En cuanto al comportamiento registrado exclusivamente en el mes de junio, las exportaciones dirigidas a Europa aumentaron un 8,5%, mientras que las ventas hacia América crecieron un 11,5%.

Las exportaciones hacia Asia, por su parte, se mantuvieron prácticamente estables, con un ligero descenso del 0.6%.