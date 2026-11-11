Aragón impulsa la presencia internacional de 17 empresas del sector agroganadero en EuroTier y EIMA

Stan de ITM Filters en EIMA. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 empresas aragonesas exponen en las ferias internacionales EuroTier y EIMA, dos de las principales citas mundiales para los sectores de tecnología ganadera y maquinaria agrícola respectivamente. La presencia de estas compañías cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, a través de Aragón Exterior (AREX), en colaboración con el Clúster Aragonés de los Medios de Producción Agrícolas y Ganaderos (CAMPAG).

Ambas ferias se celebran de forma simultánea: EuroTier tendrá lugar del 10 al 13 de noviembre en Hannover (Alemania), mientras que EIMA abrirá sus puertas del 10 al 14 de noviembre en Bolonia (Italia).

La participación en estos encuentros permitirá a las empresas aragonesas presentar sus productos y soluciones tecnológicas ante profesionales y compradores internacionales, establecer nuevos contactos comerciales y conocer las últimas tendencias en innovación, mecanización y digitalización del sector agroganadero.

AREX y CAMPAG llevan ya varios años apoyando la participación de las empresas de la comunidad en estas dos ferias: "Aragón cuenta con un gran número de fabricantes de tecnología agraria, que por su nivel de innovación técnica y su calidad pueden competir perfectamente a nivel internacional. Para ellos es fundamental estar presentes en estas ferias, las principales de Europa, para hacer contactos, ganar visibilidad y conocer las tendencias del sector", ha explicado el director general de Internacionalización y vicepresidente de AREX, Javier Camo.

Por su parte, el presidente de CAMPAG, Antonio Alot ha añadido que "para CAMPAG, EIMA y EuroTier representan dos de las citas internacionales más importantes del año" y ha concluido que "desde el clúster, en estrecha colaboración con AREX, trabajamos para facilitar esta presencia internacional y ayudar a nuestras empresas a ganar competitividad. Nuestro objetivo es que la tecnología desarrollada en Aragón tenga cada vez mayor presencia en los mercados internacionales y que estas oportunidades se traduzcan en crecimiento, actividad económica y empleo para nuestro territorio".

NUEVE EMPRESAS ARAGONESAS EN EUROTIER

EuroTier es una de las principales ferias internacionales especializadas en producción animal y tecnología para explotaciones ganaderas. Organizada en Hannover, reúne a fabricantes, distribuidores y profesionales de todo el mundo interesados en soluciones para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad de la actividad ganadera.

Las empresas aragonesas ocupan con sus stands casi 200 metros cuadrados en diferentes pabellones. En esta edición participan nueve compañías: Silomasters, Somvital, Macoga, Agrointelligent, Augan, Ferrobio, ZIX Livestock solutions, MYTA y Salleras.

La feria constituye un escaparate internacional para las empresas que desarrollan equipamientos, suministros y soluciones tecnológicas dirigidas a las explotaciones ganaderas y a la industria vinculada a la producción animal. En su anterior edición, celebrada en 2024, EuroTier reunió a 2.193 expositores, más de la mitad internacionales, y 120.000 visitantes profesionales procedentes de 149 países, cifras que reflejan su importancia como punto de encuentro para el sector.

OCHO EMPRESAS ARAGONESAS PRESENTAN SUS SOLUCIONES EN EIMA

Por su parte, EIMA International es uno de los certámenes de mayor prestigio mundial dedicados a la maquinaria agrícola y la tecnología aplicada al campo. Organizada cada dos años en Bolonia, la feria reúne a fabricantes y profesionales de numerosos países y ofrece una amplia representación de maquinaria, componentes, equipos de riego, soluciones digitales y tecnologías para la agricultura.

Las ocho empresas aragonesas que participan en esta edición son Spherag, STF Filters, Repuestos Fuster, Tornillera Aragonesa, Serrat, Tenías, ITM Filters y Maquinaria Agrícola El León, con una superficie expositiva de más de 350 metros cuadrados sumando sus respectivos stands.La presencia aragonesa refleja la diversidad y especialización de la industria regional vinculada al sector agrícola, con empresas que desarrollan desde maquinaria y componentes hasta tecnologías de riego, automatización y digitalización.

EIMA celebró en 2024 una edición que reunió a 1.746 expositores de 40 países y cerca de 347.000 visitantes, de los que más de 63.000 fueron internacionales. Estas cifras sitúan al certamen entre los principales escaparates comerciales para los fabricantes de maquinaria y equipamiento agrícola.