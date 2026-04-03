Aragón lanza un mapa que muestra la cobertura móvil real municipio a municipio

En el mapa de la web se puede consultar la calidad de cobertura de móvil en los municipios de Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una nueva página web que permite consultar la calidad de la cobertura móvil en los municipios aragoneses, a partir del uso efectivo de las redes y diferenciada por tecnologías --2G, 3G, 4G y 5G--.

Además de ofrecer una visión general de la cobertura, el visor permite identificar diferencias entre zonas dentro de un mismo municipio y conocer qué tecnologías están disponibles en cada punto del territorio, lo que puede resultar útil tanto para la ciudadanía como para ayuntamientos y entidades locales a la hora de planificar servicios o detectar áreas con menor conectividad.

Para facilitar su uso, la herramienta incluye un listado de municipios de Aragón que permite acceder directamente a la zona de interés. Al seleccionar un municipio, el mapa se posiciona automáticamente y muestra la calidad de la cobertura móvil por tecnologías a partir del uso real de las redes.

La información se representa sobre el territorio en cuadrículas de 500 metros de lado, un nivel de detalle que permite apreciar variaciones dentro de un mismo municipio y conocer el comportamiento de la cobertura en cada zona, garantizando al mismo tiempo la privacidad de las personas usuarias.

Esta herramienta complementa los mapas interactivos de conectividad publicados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, basados en información facilitada por las operadoras, y permite contrastar la cobertura teórica con los datos obtenidos a partir del uso efectivo de las redes móviles. Para la visualización territorial de los datos se utilizan los servicios cartográficos del Instituto Geográfico de Aragón.

El mapa de cobertura móvil y los datos de conectividad de banda ancha pueden consultarse en el portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón 'https://opendata.aragon.es/servicios/landing-cobertura'.