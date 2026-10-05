Aragón muestra a los embajadores de la UE su posición estratégica, tejido industrial y patrimonio

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con los embajadores de la UE ante la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón acoge desde el domingo 4 y hasta el martes 6 de octubre unas jornadas de trabajo de los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea en España para acercarles la realidad económica, industrial, tecnológica, cultural y territorial de la Comunidad.

Durante estos días, los representantes europeos están conociendo algunos de los principales proyectos de Aragón, desde su posición como nodo logístico y de conexión entre España y Europa hasta su tejido industrial, sus infraestructuras tecnológicas, su patrimonio y su gastronomía.

En este sentido, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado este lunes, durante la recepción oficial, que "Aragón no solo quiere estar en el mapa por su ubicación geográfica. Queremos estar en el mapa por nuestra capacidad para generar oportunidades. Hemos sabido aprovechar nuestras circunstancias para convertirnos en un territorio con conexiones rápidas, en una tierra capaz de atraer grandes inversiones y en el nodo logístico más importante del sur de Europa".

El programa incluye la visita a distintos espacios y proyectos estratégicos de la Comunidad, entre ellos el Hub de Defensa de Aragón o el parque tecnológico Walqa, en Huesca.

La agenda también les ha permito conocer a los embajadores el patrimonio cultural aragonés. Ayer visitaron la exposición 'Goya. Del museo al palacio', dentro de las actividades vinculadas a la preparación de la conmemoración del aniversario del fallecimiento de Francisco de Goya en 2028.

"Queremos que Aragón sea capaz de atraer empresas y grandes proyectos, pero también de generar aquí conocimiento, talento y oportunidades para nuestros jóvenes. Estamos ante un proyecto que transformará las generaciones del futuro", ha subrayado el presidente Azcón.

Como detalle, cada uno de los embajadores ha recibido una pieza del mural 'Aragón, el sueño sostenido y el anhelo de lo armónico', del artista aragonés Jorge Gay, ubicado en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

También conocido como 'El anhelo de Europa', el mural representa el paso de las guerras fratricidas al esfuerzo común por construir un continente. Las 27 piezas entregadas a los embajadores permiten recomponer la obra completa al unirlas.

"Al igual que ocurre con las 27 piezas de este mural, cada territorio tiene su propia identidad, pero el proyecto común es mucho más fuerte cuando todos aportamos nuestra pieza", ha concluido Azcón.