Aragón necesitará unos 40.000 trabajadores en la próxima década, según el análisis de Cepyme y Fundación Ibercaja

ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aragón necesitará cerca de 40.000 trabajadores a lo largo de la próxima década, pero su actual mercado laboral, con algo más de 51.000 desempleados, presenta desajustes entre la oferta y la demanda y entre la formación y el empleo, además de una clara falta de relevo en oficios que siguen siendo esenciales, según recoge el informe 'Análisis de profesiones con alta demanda y baja disponibilidad', elaborado por Cepyme Aragón y la Fundación Ibercaja.

El informe ha sido presentado en rueda de prensa la presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, y el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

El estudio ha analizado las ofertas de empleo existentes y ha entrevistado a expertos del mercado laboral autonómico, personal de recursos humanos de empresas de diferentes sectores así como a agentes de desarrollo local para recoger sus necesidades y detectar los desequilibrios que impiden cuadrar oferta y demanda de empleo.

Ello en un contexto de "desarrollo económico sostenible, con constantes anuncios de inversiones", que incrementan la necesidad de personal en subsectores como el logístico, el tecnológico y el agroalimentario, según ha destacado Lorente, quien, sin embargo, ha mostrado su gran preocupación por el desempleo juvenil y el desajuste entre los puestos de trabajo que se necesitan cubrir y lo que los reclutadores encuentran realmente en un mercado con más de 50.000 desempleados.

Rodrigo ha considerado que "no todos ellos están en una búsqueda activa de empleo porque siempre hay un paro estructural en este segmento de la población, pero no creo que sea todo, sería el único país del mundo".

CERCA DEL PLENO EMPLEO

"Con 50.000 demandantes de empleo, ha aclarado la responsable de las pymes, Aragón está ya en unas cifras de pleno empleo, sobre todo en el empleo masculino, no así en el juvenil y en el femenino porque hay un paro estructural y porque luego hay demandantes de empleo en búsqueda activa de empleo, pero que no tienen la formación adecuada para la realidad actual en la que demandamos las cifras".

El informe ha detectado la escasez de profesionales cualificados en áreas de la actividad económica como la industria manufacturera, el transporte y la logística, la construcción, la energía, los servicios sociosanitarios, la educación y también el agroalimentario.

"Las empresas en su conjunto estamos teniendo muchísimos problemas para encontrar personal cualificado. Esos jóvenes no tan jóvenes, porque aquí no estamos hablando de ningún tipo de edad, no están", ha dicho Lorente.

La mayor porción de la tarta de la demanda laboral, concentrada en un 73,968% en la provincia de Zaragoza, que acumula 67.000 de las 84.000 empresas existentes en la Comunidad, --17,80% de la demanda está en Huesca y el 8,24% en Teruel-- se la queda el sector servicios --66,99%--, con los puestos de operario de logística, industria alimentaria e industrial en general como los más requeridos, por delante de otros sectores como los de la industria y la energía --25,4%--, la construcción --4,64%-- y la agricultura y la ganadería --2,97%--.

Un reparto de peso específico "algo engañoso" para la presidenta de Cepyme Aragón, "porque la industria y la energía, con el 25,4%, son las que tienen el peso más importante en este momento, son las empresas que van a ser tractoras de nuestra economía" y porque "luego depende mucho de cada comarca y de cada sector porque sus necesidades son distintas".

En ese sentido, ha aclarado que no se puede decir "que todo el mundo esté buscando ingenieros porque en el Bajo Cinca nos piden profesionales de la industria alimentaria, y en la ribera alta del Ebro nos piden peones y en Valdejalón requieren personal de logística".

FALTA DE VOCACIONES Y DE RELEVO GENERACIONAL

El estudio identifica que ese desajuste entre oferta y demanda se debe a la falta de población activa, "especialmente en algunas comarcas con la población más envejecida donde muchas empresas se plantean incluso ir cerrando por falta de relevo generacional", ha argumentado Lorente.

A ello se une otro problema para el que ha pedido "trabajar" entre familias, estudiantes y docentes", el de la "falta de movilidad": "La gente rechaza trabajos por no cambiarse de ciudad y la falta de vivienda ahí está, lo sé, la gente tiene muy difícil cambiarse de una ciudad a otra porque le falta ese bien tan preciado que es la vivienda".

Tampoco ayuda, según ha puesto de manifiesto Lorente, que la formación de los estudiantes no se oriente a lo que demandan las empresas: "De ahí que sea tan importante el servicio de orientación que mantenemos con la Fundación Ibercaja desde hace 13 años para asesorar a las familias, los estudiantes y los docentes".

Así, la plataforma del servicio digital Orienta acumula más de 700.000 usuarios y millones de consultas desde su creación en 2012 para buscar información actualizada sobre itinerarios formativos y opciones profesionales con el fin de tomar decisiones sobre el futuro académico y laboral.

"Hay muchos estudiantes que no conocen la oferta formativa y hay muchas familias que van por un carril y dicen pues mi hijo o mi hija tiene que estudiar esto porque a lo mejor es la FP o el grado al que puede acceder por cercanía". Una "barrera" que Lorente ha llamado a "romper" más si cabe ante la falta de vocaciones y de relevo generacional.

"O nos metemos ya con ese problema o va a ser algo muy complicado porque hemos detectado falta de vocación en los jóvenes, incluso en hijos de empresarios que ya no quieren continuar con las empresas de sus padres o de sus abuelos, porque hay un vacío formativo, porque hay bajo interés para el autoempleo. La gente no quiere emprender y sería una opción muy factible empezar por el autoempleo, sobre todo en muchas comarcas".

La falta de especialistas y el escaso interés de la juventud por aprender un oficio y más interesada en buscar resguardo en el sector público, según ha reconocido Lorente, puede hacer que en poco tiempo cambiar un grifo de casa sea un verdadero problema: "Me lo dice el presidente de los fontaneros, que cuidado, que dentro de cinco años se nos rompa un grifo, que ya veremos a ver quién nos lo va a arreglar".

Desde Cepyme Aragón han indicado que se necesitan carpinteros, ebanistas, esquiladores, matriceros, fresadores, fontaneros, soldadores, electricistas, conductores, docentes, albañiles y electromecánicos, entre un amplio listado de perfiles profesionales con mayor demanda.

UNA ALIANZA DE MÁS DE UNA DÉCADA

La alianza entre Fundación Ibercaja y Cepyme Aragón ha impulsado en este curso 2024-2025 nuevas actividades presenciales que complementan al servicio online de orientación académica. Durante el primer trimestre, han contado con 349 participantes en las charlas realizadas en centros escolares y 230 participantes en las conferencias destinadas a jóvenes y sus familias.

Todas las propuestas y actividades ofrecidas enmarcadas dentro de esta colaboración son gratuitas y accesibles tanto de forma online como presencial.

Así mismo, desde este mes de enero, se ofrece un servicio de entrevistas de orientación dirigido a los jóvenes estudiantes y sus familias, en las que ya han participado 225 personas en los primeros meses del año. A través de estos encuentros, y de manera personalizada, una experta orientadora facilita consejos e información, basándose en las preferencias, capacidades, intereses y posibilidades de cada persona.

"Ayudamos a la toma de decisiones sobre el futuro de los jóvenes con una alianza con Cepyme que establecimos en 2012, más de 10 años en los que hemos trabajado de forma conjunta con un claro y firme propósito, ayudar a los más jóvenes y enfocar su futuro profesional y laboral, donde en la actualidad, lamentablemente, la tasa de paro juvenil en España representa el 25,3%", ha señalado, el presidente de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.