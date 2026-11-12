Aragón Radio y Fundación Caja Rural convocan la V edición de los premios 'Talento Emergente La torre de Babel'

La jefa de Contenidos de Aragón Radio, Ana Segura, y la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, han presentado este jueves la V edición de los premios 'Talento Emergente La Torre de Babel' - CARTV

ZARAGOZA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aragón Radio y Fundación Caja Rural de Aragón han convocado la quinta edición de los premios 'Talento Emergente La torre de Babel', unos galardones destinados a reconocer e impulsar la creatividad de jóvenes aragoneses de entre 14 y 35 años en distintos ámbitos culturales. Los interesados podrán presentar sus candidaturas hasta el domingo 18 de enero de 2027, a las 23.59 horas.

La convocatoria contempla seis modalidades: audiovisual, creación literaria, artes plásticas, ilustración y cómic, música, artes escénicas y empresas e iniciativas culturales. Los trabajos deberán remitirse a través del formulario habilitado por la organización en la web de Aragón Radio.

En la categoría audiovisual podrán participar proyectos de vídeo, videojuegos, redes sociales, pódcast o cine publicados en plataformas de acceso público durante los doce meses anteriores a la convocatoria. En creación literaria se admitirán obras poéticas, narrativas, dramáticas o ensayos en cualquiera de las lenguas de Aragón, siempre que hayan sido publicados por una editorial y cuenten con ISBN dentro del mismo periodo.

Por su parte, la modalidad de artes plásticas, ilustración y cómic está dirigida a obras expuestas en salas, galerías o museos, o publicadas por una editorial durante los doce meses previos. En artes escénicas se reconocerán producciones de teatro, danza, mimo, 'performance', títeres o circo estrenadas ante el público en ese plazo.

La categoría musical incluirá trabajos publicados en soportes físicos o digitales durante el último año, mientras que las empresas e iniciativas culturales deberán haber sido creadas y registradas en los dos años anteriores a la convocatoria.

IMPULSO AL TALENTO JOVEN ARAGONÉS

La directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, ha destacado que estos premios mantienen el propósito de respaldar a los jóvenes creadores de la Comunidad. "Tienen el espíritu de apoyar el talento aragonés y a jóvenes que desarrollan su arte en distintos ámbitos y que convierten la cultura en su modo de vida", ha señalado.

Por su parte, la jefa de Contenidos de Aragón Radio, Ana Segura, ha valorado el crecimiento de la participación desde la puesta en marcha de los galardones. "Es muy bonito ver cómo los premios crecen exponencialmente. A la primera edición se presentaron 18 candidaturas y a esta última, 58", ha apuntado.

Segura ha resaltado asimismo la presencia de proyectos procedentes de distintos puntos de la Comunidad. "La cultura no solo está en las grandes ciudades, hemos premiado en las anteriores ediciones proyectos de todas las partes de Aragón", ha afirmado.

Los ganadores de cada modalidad recibirán una escultura diseñada por José Antonio Barrios, que representa una torre de la que nace la espiga de la creatividad. Además, Aragón Radio, Aragón TV y sus distintas plataformas difundirán los trabajos reconocidos. La entrega de premios tendrá lugar en un acto público el próximo 11 de febrero.

UNA TRAYECTORIA CON 58 CANDIDATURAS EN LA ÚLTIMA EDICIÓN

La cuarta edición recibió 58 propuestas procedentes de localidades como Huesca, Tarazona, Santa Eulalia del Campo, Calatorao, Fraga, Utebo, Pinseque, Monzón, Mediana de Aragón, Alcorisa, Binéfar y Zaragoza.

Entre los premiados de las convocatorias anteriores figuran, en literatura, Patricia de Blas, Laura Latorre, Pablo Fantova y Guillermo Borao; en audiovisual, Ana Gracia y Pablo Lafarga, Alfredo Andreu, Víctor Izquierdo, Pablo Olivas e Íñigo Rubio; y en música, el Dúo Dídyma, Arey, Esther Vallejo y FER AG.

También han sido reconocidos trabajos de Laura Rubio, Fátima Tomás, Héctor Cisneros y Virginia Clara en artes plásticas, así como propuestas escénicas de Elisa Montañés y Enma Calvo. En empresas e iniciativas culturales han recibido el galardón proyectos como Artebrije, Vermú Literario y El Conjuro Producciones.