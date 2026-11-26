La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, en una rueda de prensa en el Edificio Pignatelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón, reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha autorizado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1032/2026, de 20 de noviembre, por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, aduciendo que pone en "grave riesgo" las inversiones anunciadas en la comunidad autónoma.

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha explicado este jueves, en rueda de prensa, que el Ejecutivo autonómico solicitará también la adopción de medidas cautelares para suspender la aplicación del real decreto mientras se tramita el procedimiento judicial y evitar así posibles perjuicios irreversibles durante la tramitación del recurso.

"El Gobierno de Aragón no va a permanecer impasible ante la regulación que pone en riesgo inversiones estratégicas, empleo y desarrollo económico para el territorio" y ha insistido en que el Ejecutivo autonómico defiende la sostenibilidad, "pero debe ser compatible con la viabilidad técnica, económica y jurídica de los proyectos", ha recalcado Eva Valle.

"Lo que no aceptamos es que, bajo una aparente regulación ambiental, se levanten barreras que pueden paralizar uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento para Aragón y para España", ha continuado.

CINCO ARGUMENTOS

El Real Decreto recurrido fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 21 de noviembre de 2026 y se encuentra en vigor desde esa fecha. Desde el Gobierno de Aragón consideran que mantiene los principales problemas jurídicos, económicos y técnicos que ya fueron advertidos por la comunidad autónoma durante el periodo de alegaciones.

En este punto, Valle ha detallado cinco argumentos que "justifican" la presentación del recurso. En primer lugar, ha aludido a la afectación "directa y de forma singular" a los intereses económicos e industriales" de Aragón, "al incidir en proyectos estratégicos vinculados a la transformación digital y a la atracción de inversiones".

"Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros que pueden transformar la economía aragonesa, impulsar nuestra industria, generar empleo cualificado y situar a Aragón en la vanguardia de la economía digital europea", ha precisado Valle, para subrayar que "el Gobierno de Aragón ha hecho sus deberes, ha creado seguridad y ha atraído inversión" y "ahora no vamos a consentir que una regulación estatal improvisada cambie las reglas del juego cuando los proyectos ya están en marcha".

Por otro lado, la consejera de Economía, Competitividad y Empleo ha hablado de una "posible vulneración de los principios de legalidad y jerarquía normativa, ya que el reglamento excede el alcance de la habilitación legal existente" al introducir este real decreto nuevas obligaciones, como la adicionalidad renovable, la correlación temporal horaria 24/7 o determinados requisitos de resiliencia operativa, que inciden materialmente sobre el acceso y la conexión a la red eléctrica.

Asimismo, ha advertido que el real decreto "podría vulnerar la reserva de ley y la libertad de empresa al imponer requisitos habilitantes que, 'de facto', estarían contribuyendo a una prohibición a la actividad de todo un sector, en este caso, el de los centros de datos.

Los requisitos establecidos podrían funcionar, en la práctica, como una barrera que impidiera o restringiera gravemente el desarrollo de los centros de datos.

También se identifican posibles infracciones de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, proporcionalidad y buena regulación, ya que el nuevo régimen modifica de forma sobrevenida las condiciones sobre las que las empresas han adoptado decisiones de inversión y definido proyectos que se encuentran en diferentes fases de tramitación, es decir, "cambia las reglas del juego de manera significativa", ha opinado Valle.

Se apunta, asimismo, que la memoria de análisis de impacto normativo no justifica adecuadamente la necesidad de las medidas ni evalúa la existencia de alternativas menos restrictivas, ya que no incorpora un análisis riguroso de las consecuencias económicas, competitivas, presupuestarias o territoriales de la regulación aprobada.

MEDIDAS CAUTELARES

Con respecto a la solicitud de medidas cautelares de suspensión del Real Decreto 1032/2026, de 20 de noviembre, por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, durante la tramitación del recurso, la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón ha citado que es una medida necesaria porque "se aprecia riesgo de perjuicios irreversibles por la paralización o deslocalización de inversiones, pérdida de empleo y reducción de actividad económica".

Igualmente, ha mencionado que "debe justificar la apariencia razonable de buen derecho derivada de los posibles vicios de legalidad y procedimientos detectados".

Según ha manifestado Valle, el Consejo de Gobierno de Aragón "considera necesario interponer recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 1032/2026, así como solicitar medidas cautelares durante su tramitación, porque la redacción de la norma compromete seriamente el desarrollo de una infraestructura clave para la economía del siglo XXI, la transformación digital, la autonomía tecnológica europea y la competitividad de España y de nuestra comunidad autónoma".

Más allá del "grave riesgo para las inversiones en curso en Aragón vinculadas con centros de datos", ha continuado Eva Valle, traslada "una señal muy negativa de tipo reputacional para invertir en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país en otros sectores".

CONFIANZA EN LA DEROGACIÓN

Por otro lado, Eva Valle ha asegurado que "existe una expectativa por parte de las empresas de que este decreto, como ha declarado ya durante la campaña electoral el Partido Popular, se derogue si se produce un cambio de gobierno el próximo 29 de noviembre y esto, por supuesto, podría estar influyendo en las decisiones que puedan querer tomar cada uno de los inversores".

En cualquier caso, ha aclarado que han de ser las propias empresas las que comuniquen si han reconsiderado o no, en algún momento, su apuesta por Aragón como consecuencia de la entrada en vigor del real decreto de centros de datos.

En lo que respecta a la nueva normativa que plantearían los 'populares' en este aspecto, Eva Valle ha comentado que los detalles "los tendrá que decidir el Gobierno que salga de las urnas" el 29 de noviembre, pero ha insistido en que urge resolver el problema de accesos a la red, lo que está "paralizando la instalación de todo un sector".

"Si hay cambio de Gobierno el 29 de noviembre, el Partido Popular ha dicho muy claramente que derogará este decreto y que procederá a elaborar otra normativa que permita ordenar la actividad, pero permitiendo la misma, no como hace este decreto, que lo que hace es prohibirla 'de facto'. Ordenada, pero posible", ha concluido Eva Valle.