Archivo - Termómetro con 41º en Plaza de Basilio Paraíso, Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aragón registró este verano temperaturas que pueden afectar a la salud el 49% de los días del verano, según el informe final de evaluación del Plan de acción para la prevención de los efectos de las altas temperaturas sobre la salud que ha publicado la Dirección General de Salud Pública. En concreto, el Ministerio de Sanidad ha activado alertas de meteosalud en alguna zona de la comunidad durante 67 de los 138 días vigilados, entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre. En este periodo, la Dirección General de Salud Pública ha notificado dos fallecimientos causados por golpe de calor.

Estos datos se enmarcan en un verano de carácter extremadamente cálido, el más cálido en España desde el inicio de la serie oficial en 1961, según el Balance Climático de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Aragón se han batido récords históricos de temperatura entre junio y septiembre: julio ha sido el mes más cálido de toda la serie y agosto y septiembre han sido los más cálidos registrados para esos meses.

Las temperaturas medias mensuales se han situado entre 1,2 grados por encima de la media histórica en mayo y 4 grados en septiembre. Además, la temporada ha sumado 60 días de ola de calor climatológica, repartidos en cuatro episodios: del 20 al 27 de junio, del 2 al 24 de julio, del 28 de julio al 20 de agosto y del 2 al 7 de septiembre, a los que se suma un episodio cálido entre el 19 de mayo y el 3 de junio.

Las alertas por altas temperaturas se calculan por zonas de meteosalud, territorios más reducidos que comparten características climáticas. Cada provincia está dividida en tres zonas, y cada una de ellas activa su propio nivel de alerta solo cuando la temperatura máxima prevista supera el umbral de impacto en salud calculado por el Instituto de Salud Carlos III para ese territorio, teniendo en cuenta la persistencia del calor durante tres días.

Por zonas, el sur de Huesca ha sido la que más alertas ha recibido, con un total de 67, de las que 41 han sido de nivel 1, 18 de nivel 2 y 8 de nivel 3. La comarca de Cinco Villas de Zaragoza ha sido la zona con más alertas de alto riesgo, con 17 días en nivel 3 de las 64 alertas registradas.

En la provincia de Huesca, el dentro de Huesca ha sumado 9 alertas de nivel 3, mientras que en Teruel la zona de Albarracín y Jiloca ha contabilizado 6. Por el contrario, el Bajo Aragón ha sido la zona con menos días de alerta, 21, todos ellos de nivel 1, y Gúdar y Maestrazgo no ha registrado ninguna alerta de alto riesgo.

En el conjunto de cada provincia, las zonas de meteosalud de Huesca han acumulado 186 alertas, 22 de ellas de nivel 3; las de Zaragoza, 176 alertas, con 31 de alto riesgo; y las de Teruel, 120 alertas, de las que 6 han sido de nivel 3.

En cuanto a la mortalidad, el sistema nacional MoMo ha estimado 4.966 defunciones por todas las causas en Aragón durante el periodo de vigilancia, de las que 234 se atribuyen a las altas temperaturas, lo que supone un incremento del 87,2% respecto a 2025. Estas defunciones estimadas se han concentrado principalmente entre finales de junio y el 20 de agosto.

El 95,3% de ellas ha correspondido a personas mayores de 65 años y, dentro de este grupo, el 63,7% eran mayores de 85 años. Cabe recordar que este sistema no aporta información sobre las causas de defunción, sino que realiza una estimación a partir de los registros civiles informatizados, extrapolada al conjunto de la población.

DOS FALLECIMIENTOS

Frente a esta estimación, la Dirección General de Salud Pública ha notificado oficialmente al Ministerio de Sanidad dos fallecimientos con un diagnóstico de golpe de calor como causa fundamental.

Se trata de un hombre y una mujer, ambos con factores de riesgo de exposición, que fallecieron en las semanas 29 y 30, coincidiendo con la segunda ola de calor de la temporada.

La vigilancia semanal de la mortalidad por todas las causas realizada por Salud Pública revela que en el conjunto de Aragón solo se han detectado mínimos excesos de mortalidad en las semanas 22 (del 25 al 31 de mayo) y 26 (del 22 al 28 de junio), por lo que esta se ha mantenido dentro de los valores esperados en las semanas 26 a 34.

Por provincias, Huesca ha registrado un mínimo exceso en las semanas 22 y 39 (del 21 al 27 de septiembre); Zaragoza, en la semana 22; y Teruel, en las semanas 21 (del 18 al 24 de mayo), 26 y 30 (del 20 al 26 de julio).

Esto se debe a que esta vigilancia utiliza otra metodología de la de MoMo: compara las defunciones de cada semana con las de los últimos siete años y solo considera que hay un exceso significativo cuando se supera el intervalo de confianza de las defunciones esperadas.

El Plan de acción para la prevención de los efectos de las altas temperaturas sobre la salud ha estado activo entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre.

Cada alerta emitida por el Ministerio de Sanidad para cualquiera de las nueve zonas de meteosalud se ha difundido a todos los agentes implicados en el plan y a la población general a través de la web y la app de Salud Informa, donde también pueden consultarse consejos de protección frente al calor.

Además, la Dirección General de Salud Pública ha desarrollado una campaña informativa en medios de comunicación y redes sociales sobre las medidas de protección ante las altas temperaturas.