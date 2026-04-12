Aragón-Teruel Existe exige la apertura del centro de salud de Azuara, cerrado desde la riada del pasado mes de junio

ZARAGOZA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agrupación parlamentaria Aragón-Teruel Existe ha registrado en las Cortes de Aragón una pregunta para el consejero de Sanidad en funciones sobre el centro de Salud de Azuara, dado que desde el pasado mes de junio se mantiene cerrado, sin fecha de apertura ni tampoco una nueva ubicación fuera de una zona inundable en la que se encuentra ahora.

Los días 13 y 14 de junio de 2025, cayó una enorme cantidad de agua de manera torrencial en diversas comarcas de Aragón. Una de las zonas más afectadas fue Azuara, donde tuvo que intervenir la UME ya que una gran corriente de lodo anegó la localidad y afectó a muchos edificios, incluido su centro de salud.

De manera provisional se convirtió la ludoteca municipal en el centro de salud para Azuara, situación que se prolonga desde finales de junio de 2025. "Si bien es cierto que la consejería de Sanidad actuó rápidamente para una ubicación provisional, ya han pasado nueve meses y el centro de Salud de Azuara sigue cerrado", explica Valero Aguayos, coordinador de Aragón Existe.

Desde el consistorio de Azuara refieren que no se ha avanzado en la rehabilitación del centro de Salud, que no hay una fecha de apertura anunciada a pesar de las promesas de obras urgentes y que tampoco se ha buscado una nueva ubicación del centro de salud en una zona no inundable como anunció el consejero en funciones, José Luis Bancalero.

"Los vecinos de Azuara merecen saber qué va a pasar con su centro de salud, si abrirá, si habrá uno nuevo o si seguirá ubicado en la ludoteca municipal", señala Valero Aguayos.