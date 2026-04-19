Aragón-Teruel Existe registra una PNL para arreglar la carretera autonómica A-2609 Salinas de Sin-Plan (Huesca)

Vista de Gistaín (Huesca). - EUROPA PRESS

Cuestiona que asfalte la pista Chía-San Juan de Plan y no se actúe en la única vía de acceso a Plan, San Juan de Plan y Gistaín

GISTAÍN (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe ha registrado en las Cortes de Aragón una propuesta para instar al Gobierno de Aragón a arreglar la carretera autonómica A-2609 entre Salinas de Sin y Plan, la principal vía que comunica a los vecinos del Valle de Chistau con Sobrarbe y también la única carretera de acceso a los municipios de Plan, San Juan de Plan y Gistaín, en la provincia de Huesca.

La carretera A-2609 y sus túneles se construyeron en la década de 1930 para la realización de saltos hidroeléctricos en la cuenca del Cinca-Cinqueta, y desde esa fecha apenas se ha mejorado la vía. Esto supone un problema para los vecinos, ya que la circulación está muy limitada, no caben dos vehículos pesados a la vez como camiones, autobuses, caravanas, y cada año conocemos noticias de cruces de vehículos que acaban con alguno atrapado.

Por otro lado, los socavones y parches de alquitrán hacen irregular la altura del trazado, y los túneles, que tienen casi cien años, son muy estrechos, sin iluminación y sin impermeabilizar; por eso cuando llueve se producen cascadas dentro y placas de congelación.

La única solución planteada por los diferentes gobiernos autonómicos es la instalación de unos semáforos que no se coordinan con el tráfico.

El concejal de Aragón Existe en Gistaín, Javier Villa, explica que "ahora mismo no está garantizada la seguridad de los conductores, por eso muchos camiones de ganadería, hostelería o construcción dejan sus materiales en Salinas, porque no se atreven a cruzar los túneles".

Para Aragon Existe es una enorme contradicción que la Diputación de Huesca y la Diputación General de Aragón vayan a asfaltar la pista Chía-San Juan de Plan, mejorando el acceso entre los valles de Benasque y Chistau, "mientras el acceso actual entre Chistau y el resto de Sobrarbe es pésimo y ni siquiera presenta un estudio técnico para acondicionar la A-2609", compara Villa.

Desde Aragón Existe proponen una reforma total del firme y también la permeabilización, iluminación y ensanchamiento de los túneles. "En tiempos en los que tanto se habla de despoblación vemos cómo esas palabras caen en saco roto cuando tenemos carreteras de casi cien años y que no se arreglan", señala Javier Villa.