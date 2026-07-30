'Aragón, tierra de cultura' lleva este viernes un espectáculo de poesía y música a Benasque

Sálvida actuará también este viernes en Benasque (Huesca). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La programación de 'Aragón, tierra de cultura' llega este viernes, 31 de julio, al municipio de Benasque con un espectáculo de poesía y música. Sálvida y Pirineos Gypsy Jazz actuarán en la plaza del Ayuntamiento, a partir de las 18.30 horas.

Pirineo Gypsy Jazz es una banda en plena efervescencia creativa. El proyecto comienza en 2023, momento en que se consolida una colaboración iniciada algunos años antes entre una base rítmica con sólida formación jazzística y musical en general, compuesta por Juan Carlos 'Lete' en la percusión y Mario Cantabrana al contrabajo, y los guitarristas Beto Obón y Abel Berdejo, quienes llevan tocando el estilo gypsy jazz desde hace dos décadas. Esta unión de músicos se enriquece con la voz de Alicia Canguero.

En 2025 salió a luz su primer álbum, grabado en los últimos días de 2024, en el que la banda da a conocer su música, incluyendo ocho composiciones propias. También aparecen dos canciones en directo grabadas en el festival Borja Jazz 2024. Sus espectáculos son didácticos y entretenidos, interpretando tanto canciones conocidas como una selección de temas propios del estilo gypsy jazz, pero también swing, jazz standards, samba, rumba, bolero y muchos más.

Por su parte, Sálvida se presenta como una ceremonia poética y musical que nace del poemario de Sofía Díaz Gotor, cargado de imaginación y simbolismo, que integra los elementos de la naturaleza con lo poético, lo más humano, lo emocional.

En este recital se combina la palabra desnuda con los poemas llevados al elemento musical a través del cante de Helena Millán Fajó y de distintos instrumentos como el shruti, la kora, el sintetizador o el udu que interpreta la autora del libro, Sofía Díaz Gotor.

Las Direcciones Generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo del Gobierno de Aragón promueven la programación de 'Aragón, tierra de cultura', un proyecto que ofrece actuaciones de artistas aragoneses en lugares emblemáticos de la comunidad, con acceso gratuito.