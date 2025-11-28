Aragón traslada calma para el consumo de carne de cerdo ante los casos de Peste Porcina Africana en Cataluña

Reunión entre el Gobierno de Aragón y el sector porcino aragonés para abordar las medidas de respuesta tras los recientes casos de peste porcina africana en Cataluña. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha lanzado un mensaje de calma a la ciudadanía ante la aparición en la localidad barcelonesa de Cerdanyola del Vallès de dos casos de peste porcina africana en jabalíes porque se trata de una enfermedad que no afecta al consumo ni se transmite por contacto directo ni por la ingesta de carne de alimentos porcinos.

El origen de este foco, según ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, se debe a la ingesta de alimentos contaminados. "No se debe dar de comer a los animales salvajes porque probablemente estos casos hayan venido motivados, como suele ser habitual, por el ser humano. Porque han comido cosas contaminadas que no deberían haber acabado en los animales, deberían estar en una basura controlada o en un contenedor", ha observado.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, junto al propio Rincón, han mantenido este viernes por la tarde una reunión de trabajo con los principales representantes empresariales del sector porcino aragonés tras la confirmación esta misma mañana de dos casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes silvestres en Cataluña, cuestión que ha obligado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a tomar medidas de ámbito nacional al respecto.

Durante el encuentro, en el que también han participado la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, el director general de Política Económica, Javier Martínez, y el director gerente de Aragón Exterior, Javier Camo, han trasladado toda la información disponible por el momento por parte del Gobierno de Aragón.

Ante la situación, el Gobierno de Aragón ha querido trasladar como ideas fundamentales que la peste porcina africana (PPA) no afecta a las personas, se trata de una enfermedad que no se transmite por contacto con animales ni por el consumo de carne o productos derivados.

En segundo lugar, Aragón está analizando toda la información disponible para evaluar el impacto de la situación a nivel autonómico para activar las medidas y actuaciones necesarias. El Departamento de Agricultura ha participado esta mañana en una reunión convocada de urgencia de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), donde el Ministerio ha detallado la situación y las actuaciones previstas a nivel nacional.

Y, ante la hipotética aparición de un posible foco, por el momento inexistente en la Comunidad, el Gobierno de Aragón asegura estar preparado para hacerle frente. De hecho, tiene decidido intensificar las medidas de control y prevención de manera inmediata a través de una campaña informativa en medios de comunicación, OCAs y entidades locales; el refuerzo de la vigilancia mediante los Agentes de Protección de la Naturaleza, acordado esta mañana entre Agricultura y Medio Ambiente; así como la creación de un grupo de trabajo con representantes Agricultura, Sanidad y Medio Ambiente y el propio sector para asegurar un flujo constante de información y la toma de decisiones de manera coordinadas.

Además, mantendrá una interlocución continua de información pública sobre la evolución de la situación. En este sentido, Mar Vaquero ha subrayado que "Aragón ha actuado con rapidez y responsabilidad porque sabemos lo que está en juego para nuestra economía y para miles de familias del sector porcino".

La vicepresidenta ha señalado que la comunicación directa y constante con las empresas y organizaciones es esencial: "Este Gobierno trabaja codo con codo con el sector; la coordinación está siendo ejemplar y seguirá siéndolo mientras sea necesario".

UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA ARAGÓN

El porcino es el subsector clave de la ganadería aragonesa, representando más del 40% de la Producción Final Agraria y aportando más de 21.000 empleos directos e indirectos. Aragón cuenta con un censo que supera los 10 millones de cerdos y más de 4.300 explotaciones, siendo la primera productora de España.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha destacado que "Aragón cuenta con un plan sólido, recursos preparados y un sector ejemplar; estamos en condiciones para responder con eficacia a cualquier contratiempo de este tipo".

Rincón ha explicado que "la exportación a determinados países no va a ser posible, mientras que a otros va a seguir exactamente igual que hasta ahora y cada empresa dependiendo un poco de sus clientes y de sus pedidos, pues tendrá que ir adaptándose un poco a la circunstancia".

COLABORACIÓN TOTAL CON EL SECTOR

El Departamento ha destacado la importancia del trabajo conjunto con empresas, organizaciones agrarias y asociaciones de cazadores, pieza clave para garantizar la eficacia de todas las medidas. Javier Rincón ha subrayado que "la fortaleza del porcino aragonés siempre ha estado en su unidad; cuando administraciones y sector remamos en la misma dirección, Aragón responde mejor y más rápido.

El Gobierno de Aragón agradece la responsabilidad y el compromiso del sector porcino y reafirma su apuesta por la prevención, la transparencia y la coordinación como pilares fundamentales para afrontar este desafío sanitario.