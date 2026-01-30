Aragón vuelve a Science for Industry con una apuesta reforzada por la tecnología y la transferencia de conocimiento

La directora de Ciencia e Investigación, Pilar Gayán, junto con investigadores, técnicos de transferencia del conocimiento y emprendedores en la feria Science For Industry - GOBIERNO DE ARAGÓN

Aragón participa de nuevo en las Feria Science for Industry, un foro internacional de innovación y transferencia tecnológica que conecta ciencia, industria, emprendimiento e inversión para llevar avances científicos al mercado.

Un evento que actúa como punto de encuentro entre ciencia y empresa, con el objetivo de alcanzar alianzas estratégicas, inversiones y colaboraciones, donde la participación de Aragón ha consolidado su compromiso con la innovación, la investigación aplicada y la transferencia efectiva de conocimiento al tejido productivo.

La directora general de Ciencia e Investigación, Pilar Gayán, ha encabezado la delegación de Aragón, que en esta edición ha presentado una amplia y diversa cartera de prototipos tecnológicos desarrollados por centros tecnológicos, institutos de investigación, fundaciones y startups del ecosistema aragonés, abarcando ámbitos estratégicos como la energía, la inteligencia artificial, la industria, la salud, la agroalimentación y la logística.

Una cita en la que ha estado acompañada por investigadores, técnicos de transferencia del conocimiento y emprendedores ," donde exhibir la capacidad creadora, los avances y el potencial tecnológico del ecosistema científico aragonés es esencial ante la presencia de grandes empresas que buscan soluciones a retos industriales", ha afirmado Pilar Gayán.

En este sentido, la directora general de Ciencia e Investigación ha asegurado que "la conexión de la ciencia con el tejido productivo, y las inversiones es fundamental para que los importantes avances que logran nuestros investigadores en ámbitos estratégicos como la energía, la inteligencia artificial, la industria, la salud, la agroalimentación o la logística lleguen al mercado, y en definitiva a la sociedad".

El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) ha presentado dos soluciones orientadas a la mejora de procesos y la toma de decisiones. Por un lado, Kajal, una plataforma tecnológica para la planificación de logística, producción y transporte que emplea algoritmos de extracción de conocimiento y análisis predictivo para optimizar la cadena de suministro.

Por otro, la Mesa Sensorial --The Sensory Table--, una solución pionera para la cuantificación objetiva de las respuestas emocionales y sensoriales de los comensales, transformando la experiencia gastronómica en datos medibles y comparables.

El Centro Tecnológico CIRCE ha participado con cinco desarrollos que muestran la aplicación directa de la inteligencia artificial y la digitalización en distintos sectores.

Un semáforo inteligente que optimiza el tráfico urbano detectando la intención de cruce de peatones; Speechcoach es una herramienta de asistencia a la comunicación basada en IA; ViñaAI permite optimizar el uso del agua en viñedos en contextos de escasez hídrica; VoltIA informa del estado real de salud de las baterías de vehículos eléctricos durante el proceso de carga; y erAIse es un algoritmo capaz de eliminar personas de vídeos grabados en tiempo real, reconstruyendo el fondo de forma realista.

El Aitiip Centro Tecnológico ha presentado ROBOMIMIC, una plataforma de robótica industrial que permite programar robots mediante gestos intuitivos sin necesidad de código, utilizando captura 3D multicámara para generar trayectorias precisas y facilitar la automatización de tareas complejas.

La Fundación Hidrógeno Aragón refuerza su liderazgo en tecnologías del hidrógeno con dos prototipos. H2XR - Extended Reality for Hydrogen es una solución de realidad extendida que recrea procesos de electrólisis en entornos virtuales inmersivos y seguros, facilitando la formación de futuros operadores.

Mini Genset H2YPE, por su parte, es un generador eléctrico portátil de altas prestaciones basado en pila de combustible de hidrógeno, diseñado para aplicaciones autónomas y off-grid con cargas variables.

Desde el ámbito universitario, el Instituto de Síntesis y Catálisis Homogénea ha presentado un líquido orgánico portador de hidrógeno (LOHC) basado en mezclas silano-alcohol, que permite el almacenamiento y transporte seguro de hidrógeno a temperatura ambiente, de forma reversible y no contaminante.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI Aragón) a través de la startup Signos IoT ha participado con SiChock (Calzo Inteligente), una solución IoT y SaaS orientada a mejorar la seguridad y la eficiencia en los muelles de carga.

La OTRI de la Universidad de Zaragoza, a través de la startup Peryton Medical Solutions SL, ha presentado Embrace - Dispositivo Modular Lumbosacral, un desarrollo de dispositivos médicos implantables para el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas, especialmente en la zona lumbosacra.

DETECCIÓN PRECOZ DE DAÑOS MICROVASCULARES

El Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) ha contribuido con dos desarrollos de alto impacto.

El sistema de sensores de pezuña para el diagnóstico objetivo de cojeras en caballos es un dispositivo wearable no invasivo que analiza la pisada mediante sensores magnéticos y triaxiales. Además, el reactor de hidrogenación de CO2 propone una solución innovadora para la obtención de combustibles renovables a partir de hidrógeno y dióxido de carbono.

En el ámbito sanitario, la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) ha participado junto a la startup Capillary.io, presentando la plataforma Capillary.io, una solución de videocapilaroscopia basada en inteligencia artificial que analiza los capilares del pliegue ungueal para la detección precoz de daños microvasculares, y el seguimiento de enfermedades autoinmunes y reumáticas.

La participación del Gobierno de Aragón en Science for Industry pone de manifiesto la madurez y diversidad del ecosistema de I+D+i aragonés, así como su capacidad para transformar conocimiento científico y tecnológico en soluciones reales con impacto económico, social y ambiental, reforzando el papel de Aragón como referente en transferencia de conocimiento e innovación industrial.