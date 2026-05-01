ARATUR celebra su 20a edición con nuevas incorporaciones nacionales e internacionales

Archivo - Una de las anteriores ediciones de ARATUR - ESTHER CASAS - Archivo

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Salón Aragonés del Turismo (ARATUR) volverá a celebrarse en el Palacio de Congresos de Zaragoza del 15 al 17 de mayo de 2026, para celebrar su 20º edición. Durante tres jornadas, ARATUR volverá a apostar por mostrar una amplia oferta de destinos, tanto nacionales como internacionales, así como diversas propuestas vinculadas al turismo, el ocio y la gastronomía.

Como principales novedades de esta edición destaca la participación por primera vez del Centro de Portugal, un destino que combina a la perfección costa, interior y montaña. Enclaves como la Ría de Aveiro o la Serra da Estrela, el punto más alto de Portugal continental, conviven con una densa red de pueblos, un rico patrimonio histórico y una gastronomía cada vez más reconocida. Su presencia en ARATUR busca posicionar el Centro de Portugal como un destino perfecto tanto para escapadas de fin de semana como para viajes más largos.

Desde Francia llegan tres propuestas. Por un lado, el Tren de Artouste, considerado el tren turístico de alta montaña más elevado de Europa, donde los viajeros embarcan en un trayecto ferroviario de 50 minutos que los lleva hasta el lago de Artouste, a más de 2.000 metros de altitud, con unas vistas panorámicas de los Pirineos franceses. Por otro lado, la zona de Asson, situada entre Pau y Lourdes.

Completando la oferta, la estación de esquí y montaña de Luz Ardiden, enclavada entre los picos más emblemáticos de los Altos Pirineos, se extiende entre 1.700 y 2.500 metros de altitud en dos sectores de carácter muy diferente: el íntimo y familiar sector de Aulian, y el salvaje e indómito Bederet, pensado para quienes buscan alejarse del bullicio de las ciudades.

El turismo aragonés ocupará un lugar central en ARATUR 2026. El salón vuelve a ser la principal plataforma de promoción para los recursos y destinos de la comunidad, con la participación de entidades como Turismo de Aragón, Zaragoza Turismo, Territorio Mudéjar, Fuendetodos, la Comarca Bajo Aragón-Caspe, las Momias de Quinto, Ribagorza, el Ayuntamiento de Mora de Rubielos, el Ayuntamiento de Villanueva o el destino de montaña Gúdar-Javalambre, entre otros.

ARATUR 2026 tendrá también una amplia representación nacional,como Navarra, Ceuta (que debuta por primera vez), Soria, Menorca, Diputación de Valencia, Diputación de Castellón, Salou, Calafell, la Costa del Baix Gaia, Campings de Tarragona, Hoteles Costa Daurada, entre otros, conforman una oferta que abarca desde las islas mediterráneas hasta el interior peninsular, pasando por destinos de sol, playa, naturaleza y montaña.

Más allá de la exposición, ARATUR 2026 ofrecerá un completo programa de actividades en el escenario central, que incluirá presentaciones de destino, representaciones históricas o showcookings entre otras propuestas.