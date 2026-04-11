Arturo Sancho seguirá dos años más al frente de la FABZ

ZARAGOZA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha proclamado de nuevo a Arturo Sancho presidente de la FABZ para los próximos dos años en la Asamblea Anual celebrada este sábado en la Residencia Escolar Pignatelli, en Valdefierro, en recuerdo de los 75 años de vidas e historias del Barrio de Valdefierro, que ha contado con la asistencia de más de 90 delegados y delegadas, en representación de las 46 asociaciones vecinales de la ciudad, de sus barrios rurales y su entorno, agrupadas en la Federación.

En la primera parte de la Asamblea, los delegados y delegadas aprobaron por unanimidad la incorporación de las entidades vecinales de AV Cierzo Joven y AV Joaquín Costa Centro, al igual que la Memoria de actividades y el Balance económico de 2025, así como la Programación y Presupuestos para 2026, si bien estos últimos se han ajustado como en ejercicios anteriores, para permitir la continuidad de los proyectos que se realizan desde la Federación.

Tras la introducción y valoración general de la Memoria por parte del presidente Arturo Sancho, las diferentes áreas de trabajo han sido presentadas por los responsables del Secretariado correspondientes: Comunicación, por Raúl Gascón; Mujer, por Olga Sancho, Provincial por Carmen Turégano; Mayores, por María Pilar Martínez; Salud, por Ana Lasierra; y Modelo de Ciudad por Salvador Congost y Alberto Lorente.

Todas las intervenciones han sido aplaudidas por la Asamblea y tanto la Memoria del 2025 como la Programación del 2026 han sido aprobadas, también por unanimidad.

Del mismo modo se ha aprobado el Balance económico y el Presupuesto 2026, que han sido presentados por el presidente Arturo Sancho. En otro punto del orden del día se han presentado las conclusiones del Taller de Trabajo realizado durante la misma asamblea, '¿A dónde vamos?'.

Por último, la Asamblea Ordinaria ha aprobado una serie de resoluciones, que la FABZ impulsará y exigirá a la nueva corporación. Así se han presentado trabajos sobre el DAT Alierta, calificado como 'el proyecto de las incertidumbres'; sobre los Bienes de Interés Cultural de la Ciudad, con el caso expuesto de la Casa Solans.

Además, también hay iniciativas para impulsar la conservación del Centro de Educación de Adultos Margen Izquierda; sobre los desarrollos urbanísticos en los Barrios Rurales; los educadores de calle; los espacios jóvenes cerrados; la creación de salas de estudio en los barrios; los selos dotacionales; el transporte público a los polígonos y la creación de párquines públicos.

También, sobre la Marca Huerta de Zaragoza; el desarrollo de los Planes de Barrio existentes; el mapeo y revitalización de las zonas verdes y las zonas comunes de los Grupos de Viviendas Sindicales; el arbolado y el impacto del cambio climático; la instalación de estaciones de medición de la calidad del aire; la celebración del centenario de los Pinares De Venecia; y sobre el apoyo y las subvenciones para el mantenimiento y alquiler de locales de las asociaciones vecinales.

Además, se han sacaso adelante propuestas sobre el no a las guerras, el iImpulso y defensa de los puntos violeta en los barrios; la defensa y reivindicación de unas políticas que garanticen la vvienda como un derecho, la Red de Bus Urbano en Zaragoza y las DUAP'S, así como sobre la "Atención Primaria en Peligro" y una iniciativa en defensa de la educación pública y en contra de la concertación del Bachillerato.

La Asamblea Extraordinaria ha renovado los cargos del Secretariado de la FABZ, para el que han sido elegidos: Ana Isabel Lasierra, de AV. Picarral, Luis Alberto Lorente, de AV. Torrero Venecia, Carmen Turégano, de AV. Parque Bruil, Sara Ballester, de AV. Arrebato, Arturo Sancho, de AV. Madalena, Jorge Navarro, de AV. Valdefierro y Eva Ramos, de AV. Parque Goya.

Todos ellos formarán el nuevo Secretariado junto a los elegidos el año pasado: Raúl Gascón, de AV. Barrio Jesús, Sergio Muñoz, de AV. Arrabal, Ma Pilar Martínez, de AV. San Gregorio y Olga Sancho, de AV. Barrio Jesús.

Una vez conformado el nuevo secretariado, se ha proclamado a Arturo Sancho, de nuevo, como presidente de la FABZ, para los próximos dos años.

ACTO DE CLAUSURA

Para terminar la Asamblea, el acto de clausura ha sido realizado por Da Pilar Cortés Bureta, Concejala Delegada de Distritos y Presidenta de la Junta Valdefierro Oliver, lugar en el que la hemos celebrado.

Además, han asistido al acto los concejales Ana Becerril, del Grupo Municipal del PSOE; Suso Domínguez del Grupo Municipal de ZEC; así como Chuaquín Bernal, Presidente de Chunta Aragonesista Zaragoza; Javier Rodrigo del Grupo Municipal PP; Julio Molina Barthe, de la CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales), y Félix Moreno de CAVA (Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón).