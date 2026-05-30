La Asamblea de IU Zaragoza Ciudad renueva su Coordinadora con la mirada puesta en las municipales de 2027

Carlota Vicente, en el centro y de azul, flanqueada por la coordinadora general de Izquierda Unida en Aragón, Marta Abengochea, y la concejal de ZeC Elena Tomás. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Zaragoza Ciudad ha celebrado este sábado su Asamblea, en la que ha elegido a las catorce personas que integrarán la nueva Coordinadora de la organización en la capital aragonesa para los próximos años.

Así, la nueva Coordinadora de Izquierda Unida Zaragoza Ciudad estará integrada por Carlota Vicente, Elena Tomás, Amanda Chicas, Raúl Ariza, Luis Miguel Lorente, Javier Gimeno, Nuria Antón, Raquel de la Riva, Ana Sanromán, Raquel Tenías, Rosa Casas, Juanma Fernández, Saúl Esclarín y José Antonio Pérez.

La renovación de Zaragoza Ciudad forma parte del proceso de actualización de las estructuras territoriales de Izquierda Unida Aragón.

La coordinadora general de Izquierda Unida en Aragón, Marta Abengochea, ha destacado que este proceso permite reforzar una organización arraigada en el territorio y preparada para afrontar los retos políticos y sociales de los próximos años.

La Asamblea ha estado marcada también por el recuerdo y el reconocimiento al dinamizador cultural Joaquín Merchán, fallecido este viernes. Las personas asistentes han trasladado su pésame a familiares, amistades y compañeros y compañeras, destacando su compromiso militante, su defensa permanente de la cultura como herramienta de transformación social y el papel fundamental que desempeñó al frente del Centro de Historias de Zaragoza.

Desde Izquierda Unida han querido agradecer su contribución a la vida cultural y social de la ciudad, así como su compromiso con los valores de la izquierda y la participación ciudadana.

Abengochea ha subrayado además la importancia de la Asamblea de Zaragoza Ciudad dentro de la organización. "Es nuestra asamblea más potente, con más capacidad de implantación, impulso y participación en el tejido social y en la calle", ha señalado.

La coordinadora general ha mostrado también su satisfacción por la elección de Carlota Vicente al frente de la organización en la capital aragonesa.

"Le agradezco profundamente que haya dado el paso y haya aceptado el compromiso de liderar esta asamblea. Es una persona con una capacidad política inmensa, con una enorme generosidad, un profundo compromiso y una firme visión feminista", ha afirmado.

Para Abengochea, esta elección refleja además la apuesta de Izquierda Unida por la feminización de los liderazgos. "Seguimos avanzando en algo tan necesario como que las mujeres ocupen espacios de responsabilidad política. Estoy convencida de que Carlota va a dejarse la piel trabajando por los intereses y los derechos de quienes viven y trabajan en Zaragoza", ha añadido.

Durante la Asamblea se ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la presencia de la organización en los barrios, estrechar la colaboración con los movimientos sociales y seguir construyendo una alternativa transformadora para Zaragoza.

La nueva coordinadora de Zaragoza Ciudad, Carlota Vicente, ha asegurado que asume esta nueva etapa "con mucha ilusión y con la convicción de que Zaragoza necesita una izquierda transformadora fuerte, organizada y presente en los barrios".

"Vamos a seguir siendo una herramienta útil para quienes defienden los servicios públicos, el derecho a la vivienda y una ciudad pensada para las personas. Nuestro reto es fortalecer la organización desde abajo, escuchando más, estando más presentes en los conflictos cotidianos y acompañando las luchas que ya existen en la ciudad", ha señalado.

Vicente ha defendido que "la política solo tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente" y ha advertido de que, frente a "un modelo de ciudad cada vez más orientado a la especulación, la privatización y los grandes intereses económicos", Izquierda Unida seguirá defendiendo "una Zaragoza que garantice derechos, que cuide sus barrios y que ponga en el centro las necesidades de quienes viven y trabajan en ella".

CON LAS MUNICIPALES EN EL HORIZONTE

La Asamblea ha situado también en el horizonte político las elecciones municipales de 2027. En ese sentido, Izquierda Unida Zaragoza Ciudad ha expresado su voluntad de contribuir a la construcción de una alternativa amplia de la izquierda transformadora capaz de disputar el gobierno de la ciudad y reeditar el espacio de confluencia Zaragoza en Común.

"Tenemos por delante el desafío de construir una alternativa amplia para 2027. Queremos contribuir a sumar fuerzas, generar confianza y abrir espacios de encuentro entre todas las personas y colectivos que comparten la voluntad de transformar Zaragoza. Queremos una organización abierta, cercana y combativa, capaz de convertir las preocupaciones de la gente en propuestas y organización colectiva. Sabemos que los problemas no se resuelven desde la resignación, sino desde la participación y el compromiso compartido", ha concluido Vicente.

La Asamblea ha finalizado con un llamamiento a seguir fortaleciendo la militancia, la organización colectiva y la participación ciudadana como herramientas fundamentales para construir una Zaragoza al servicio de quienes la habitan y la trabajan.