La Asociación Casa Bosque inicia un proyecto de micromecenazgo para rehabilitar este edificio de Caspe

Actualizado 25/06/2019 15:42:18 CET

CASPE (ZARAGOZA), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Casa Bosque ha iniciado un proyecto de micromecenazgo en la plataforma Hispania Nostra para rehabilitar el tejado y otras zonas de este edificio situado en el Casco Histórico de la localidad zaragozana de Caspe.

Con esta campaña, que ya ha superado los mil euros en aportaciones, desean reparar el tejado que se encuentra en condiciones "muy lamentables". Una de las socias de este colectivo, Cristina Ferrer, ha recordado que esta iniciativa de crowdfunding comenzó "hace un par de semanas y tenemos hasta el 18 de julio para recibir aportaciones", que pueden ser "desde 5 euros en adelante" y se han previsto "interesantes recompensas" para quien colabore, así como esta aportación se puede desgravar fiscalmente.

En declaraciones a Europa Press, Ferrer ha explicado que la asociación está recibiendo subvenciones para restaurar por fases todo el edificio, "pero no para el tejado". "Es una casa muy grande y no tiene sentido arreglar un trozo y que en el de al lado haya goteras o agujeros". De hecho, "tenemos una fase próxima a la zona del tejado que está peor y nos interesaría, antes de continuar restaurando zonas, recuperar todo el tejado para asegurarnos que no se perjudica lo nuevo que se va restaurando".

En este espacio se desarrollan actividades socioculturales y "estamos muy contentos, porque nos llaman de asociaciones y particulares para dar charlas, talleres, clases de yoga visual, conferencias sobre sostenibilidad, actuaciones de jazz, presentación de poemarios, recitales de poesía".

"La suerte que tenemos es que a la zona del patio, que es lo más bonito de la casa, no le afecta el tejado" y se pueden llevar a cabo estas actividades que permiten "dar vida al pueblo" y que distintos colectivos y particulares "tengan un espacio". No obstante, la asociación "necesita apoyo económico" para poder rehabilitar el resto de las instalaciones, que alcanzan los 500 metros cuadrados.

Ferrer ha recordado que este proyecto se inició en unas Fiestas del Compromiso, en 2012, coincidiendo con el sexto centenario de este acontecimiento histórico. Entonces "se propuso abrir el patio como taberna medieval,", lo que permitió a los caspolinos descubrir este espacio.

"Merecía la pena conservar el edificio y, desde entonces, se ha ido abriendo para esta actividad, pero hace dos años les dijimos a los propietarios que no solo lo queríamos para las fiestas, sino para mucho más". Se estableció un contrato de alquiler con derecho a compra por siete años, con la intención de "adquirirla poco a poco".

JÓVENES QUE REGRESAN

Ha subrayado que "los que hemos arrancado este proyecto somos todo jóvenes que nos fuimos de Caspe, pero que hemos vuelto y esto ha sido motivador para quedarnos y hacer cosas por el pueblo y para el pueblo". Recuperar la Casa Bosque "nos mantiene aquí y nos gustaría que le pase a más gente".

Asimismo, este edificio podría servir para crear espacios de coworking, emprendimiento y colaboración empresarial. En Caspe, "somos 9.000 habitantes, pero muchos jóvenes si no se encuentran a gusto en el pueblo se van, si no hay nada especialmente motivante para ellos", además del trabajo. Necesitan conocer a más personas con "sus inquietudes" e implicarse en "cosas que les llenen".

Entre las siguientes actividades en la Casa Bosque hay previstas charlas sobre medio ambiente, talleres de cerámica, cosmética natural, empresas y desarrollo sostenible, así como una scape room, programada para después del verano. El espacio se inauguró como tal hace dos semanas y "ya tenemos un aluvión de ofertas de actividades", además de las que organiza la asociación.

UN OASIS EN EL CASCO

La Casa Bosque está "en el mismo centro, en una bocacalle de la plaza principal, en el Casco Histórico". Para un municipio que "no es estéticamente atractivo de primeras, encontrar esta casa en medio del casco es como un oasis", ha estimado.

La primera fase del proyecto de recuperación de este espacio conllevó un presupuesto de 24.769,88 euros, financiado en un 80 por ciento por ayudas europeas, en concreto por fondos Feader gestionados por el grupo de desarrollo local CEDEMAR, y el 20 por ciento restante se consiguió gracias al apoyo ciudadano.

La Asociación Casa Bosque, constituida en 2017, reúne a unos 70 socios y su objetivo es reconstruir este inmueble de 1770 como lugar de encuentro ciudadano y centro socio cultural.