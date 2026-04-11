Autismo Aragón reúne a numerosas familias en una jornada inclusiva en el barrio del Actur

Ambiente festivo este sábado en el parque Roberto Camardiel Escudero del barrio zaragozano del Actur para celebrar la jornada inclusiva organizada por Autismo Aragón con motivo del reciente Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. - AUTISMO ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Autismo Aragón ha celebrado este sábado en Zaragoza con gran éxito de participación y un ambiente festivo y familiar su jornada inclusiva con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que este año se conmemora bajo el lema 'Menos juicios. Más apoyos'.

El parque Roberto Camardiel Escudero, en el barrio del Actur, ha acogido durante toda la mañana a numerosas familias y vecinos y vecinas del barrio que han querido sumarse a esta iniciativa, promovida como un espacio de encuentro para compartir, convivir y acercarse a la realidad del autismo desde una mirada positiva y accesible.

Tal y como ha destacado la presidenta de Autismo Aragón, María Ángeles Ramos, la jornada ha vuelto a cumplir su objetivo: "Un año más estamos muy contentos. Las familias convivimos y pasamos una mañana muy agradable".

Ramos ha subrayado además la importancia del lema de este año, que considera "muy representativo", y ha recordado cómo la percepción social ha ido evolucionando: "Antes se juzgaba mucho más, incluso se culpaba a las familias por las conductas que no entendían de nuestros hijos e hijas. Hoy, gracias a la sensibilización, la sociedad poco a poco va entendiendo mejor qué es el autismo".

UNA MAÑANA DE JUEGOS, MAGIA Y COLABORACIÓN

El programa ha contado con una nutrida participación en las actividades propuestas, entre ellas los juegos inclusivos, la actuación de magia 'Máquina de sueños', de Miguel Ba, la presencia del camión de Bomberos de Zaragoza y la Policía local, y la animación de la Comparsa de Cabezudos de La antigua química La Almozara.

También ha tenido una gran acogida el mercadillo solidario, con productos elaborados en el taller Puntadas Azules y la colaboración de las piedras de la calma donadas por @acaricia_arte. Y es que la buena respuesta de colaboradores y entidades ha sido otro de los aspectos destacados de la jornada.

"Cuando llamamos a las puertas, la gente responde", ha destacado la presidenta, que ha valorado la implicación social que hace posible este tipo de actividades.

La jornada, trasladada al 11 de abril al coincidir el día mundial con la Semana Santa, forma parte de la campaña nacional que invita a la ciudadanía a revisar sus percepciones y evitar juicios precipitados, promoviendo una sociedad más empática e inclusiva.

Con iniciativas como esta, Autismo Aragón refuerza su labor de sensibilización y apoyo a las familias, apostando por favorecer espacios donde la convivencia y el conocimiento contribuyen a romper barreras.

Con más de 25 años de trayectoria, Autismo Aragón es una asociación que actualmente cuenta con cerca de 300 familias asociadas que luchan por la inclusión y por el apoyo mutuo.