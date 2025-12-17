Autorizado un compromiso de gasto de 9,7 millones para urbanizar el DAT Alierta y remodelar el CEEI

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón urbanizará dos calles del futuro DAT Alierta y remodelará el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI), con un compromiso de gasto de 9,7 millones de euros, que ha autorizado este miércoles el Consejo de Gobierno.

Las actuaciones de urbanización se realizarán en las calles de María de Luna y de Mariano Esquilor de Zaragoza. Para estas obras, se autoriza un gasto de 9,3 millones de euros, con un plazo de ejecución previsto de 15 meses, entre los años 2026 y 2027, según el proyecto redactado por la empresa Idom.

Del total del gasto autorizado, casi 5,6 millones de euros corresponden al próximo año, mientras que en torno a 3,7 millones son en el 2027.

Dentro de la estrategia de consolidación de Aragón como 'hub' tecnológico, el Gobierno autonómico va a desarrollar el nuevo Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta, con el objetivo de diversificar y modernizar el tejido productivo, aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías y las oportunidades que ofrece la transformación digital. Además, se pretende generar empleo de calidad, atraer talento e inversión, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Dentro de los compromisos de gasto autorizados en el Consejo de Gobierno, se incluye la ejecución de las obras de remodelación y mejora de la nave número 13 del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIA), en el DAT Alierta.

Las obras se desarrollarán según el proyecto redactado por la empresa Magén Arquitectos, que establece un presupuesto para la ejecución de las obras de 460.048,05 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Estas obras se acometerán a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

Los parques tecnológicos y de innovación son proyectos asociados a un espacio físico que actúan como catalizadores del desarrollo económico en su entorno y facilitan la creación y desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica y la transferencia de conocimiento desde las universidades y centros tecnológicos y de I+D+i hacia las empresas.

Ubicado en el entorno del Campus Universitario Río Ebro, en Zaragoza, englobará tanto parcelas ya edificadas como instalaciones de nueva creación. El objetivo es generar un ecosistema digital y de innovación, aprovechando las sinergias que pueden producirse con la implementación de empresas de referencia mundial en Aragón, como AWS y Microsoft.

El objetivo es implantar un mix de empresas de carácter innovador, digital, tecnológico y sostenible, además de los mencionados referentes mundiales.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el DAT Alerta es uno de los proyectos que se anunciaron en el I Congreso 'The Wave' y que "ha tenido una proyección ininterrumpida" desde que el Gobierno apostó por este equipamiento "para vertebrar todos los parques de Aragón".