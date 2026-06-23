Avanza "redobla" esfuerzos para minimizar el impacto del calor extremo en la flota de autobús de Zaragoza

Un mecánico de Avanza Zaragoza realiza labores de mantenimiento en un autobús urbano - AVANZA ZARAGOZA

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La contrata municipal que gestiona el autobús urbano, Avanza Zaragoza, está realizando un "importante esfuerzo" para tratar de reducir el impacto de las altas temperaturas en la flota urbana ante la ola de calor extremo que se registra estos días en la ciudad, con el objetivo es garantizar la continuidad del servicio en condiciones de seguridad y confort para pasajeros y conductores.

El taller de Avanza ha activado hace días el protocolo por calor extremo que consiste, entre otras acciones, en incrementar las revisiones de los sistemas más afectados como climatización y sistemas neumáticos --accionamiento de las puertas--, así como de todos los vehículos retirados o con incidencia notificada durante el servicio.

Además, se han derivado recursos a la sección de climatización y reforzado el servicio de mantenimiento a través de proveedores externos.

Durante jornadas como estas, en la que aumentan las incidencias relacionadas con el calor extremo, el equipo de taller se anticipa y gestiona cada situación para minimizar su impacto en el servicio.

A partir de 38 grados en el exterior, los vehículos necesitan realizar un "sobreesfuerzo" para seguir operando con unas condiciones de confort adecuadas, y por ello las áreas de Operaciones y Mantenimiento de Avanza aplican todas las precauciones para garantizar la seguridad de los usuarios y de los conductores, retirando incluso servicios de calle si es necesario.

Avanza cuenta con un programa continuo de mantenimiento preventivo, al que somete regularmente a todos los vehículos de la flota, que se intensifica en épocas especiales como el verano.