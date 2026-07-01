El Ayuntamiento de Binéfar pone en marcha el espacio coworking para fomentar el emprendimiento

El concejal de Fomento y Desarrollo, Sergio Serra, ha visitado esta mañana las instalaciones y ha señalado que el Ayuntamiento “pone a disposición de cualquier emprendedor este espacio para que pueda desempeñar los primeros pasos en la creación o cons - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Binéfar ha puesto en funcionamiento este miércoles el nuevo espacio de coworking municipal, ubicado en la primera planta de la Estación de Autobuses, con el objetivo de facilitar el emprendimiento y favorecer la creación y consolidación de nuevas iniciativas empresariales en el municipio.

El concejal de Fomento y Desarrollo, Sergio Serra, ha visitado las instalaciones, que disponen de una sala diáfana con cinco puestos de trabajo, una sala de reuniones y otro espacio polivalente destinado a diferentes usos.

Durante la presentación, Serra ha destacado que el Consistorio quiere poner estas dependencias "a disposición de cualquier emprendedor para que pueda desempeñar los primeros pasos en la creación o consolidación de su actividad", ofreciendo un entorno de trabajo compartido adaptado a las necesidades de quienes inician un proyecto empresarial.

El nuevo servicio busca convertirse en un punto de apoyo para profesionales y pequeñas empresas, proporcionando un espacio flexible que facilite el desarrollo de nuevas iniciativas sin necesidad de afrontar desde el inicio los costes de una oficina propia.

DIRIGIDO A EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESAS

El espacio de coworking está destinado a personas emprendedoras que todavía no hayan iniciado su actividad económica, pero prevean hacerlo en un plazo máximo de doce meses desde la concesión del puesto de trabajo.

También podrán acceder microempresas que comienzan su actividad y empresas ya constituidas con una antigüedad inferior a tres años que se encuentren en proceso de consolidación o incubación.

ESTANCIAS DE HASTA UN AÑO

Los usuarios podrán contratar un puesto de trabajo por un periodo mínimo de un mes y un máximo inicial de seis meses. Una vez concluido ese plazo, será posible solicitar una prórroga mensual hasta completar un máximo de otras seis mensualidades, de acuerdo con las tarifas establecidas en la ordenanza municipal.

El Ayuntamiento de Binéfar ha informado de que tanto el reglamento de funcionamiento como el impreso de solicitud ya pueden consultarse en el área de Fomento y Desarrollo de la página web municipal, desde donde las personas interesadas podrán tramitar el acceso a este nuevo servicio de apoyo al emprendimiento.