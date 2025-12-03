El Ayuntamiento cierra el parque Bruil para sanearlo y traslada al albergue las personas sin hogar instaladas

El consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha cerrado, de forma temporal, el parque Bruil para proceder a su saneamiento, desinfección y desinsectación que dará paso a una consiguiente actuación paisajística previa al plan Revive y también ha trasladado al albergue municipal a las alrededor de 25 personas que pernoctaban en este espacio verde del Casco Histórico.

El dispositivo de limpieza se ha llevado a cabo a primera hora de la mañana de este miércoles acompañado de personal de servicios sociales y Policía Local que se han traslado hasta el parque Bruil lugar para proceder a la retirada de colchones, muebles, residuos biológicos y basura, así como a la recogida de enseres personales de las personas sin techo que dormían en este lugar y que se han traslado al interior del albergue municipal.

A todas las personas que se encontraban en ese momento en el parque Bruil, unas 25, se les ha informado de que se han abierto 40 plazas más en el nuevo edificio del albergue municipal para que, si quieren, hagan uso de las mismas, además de que también cuentan con las 25 plazas que entrarán en servicio la semana que viene en El Refugio tras un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento.

El consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, ha explicado que "la mayor parte de las personas sin techo que pernoctaban en el parque Bruil han accedido de forma favorable y han solicitado entrar en el albergue", además de que este pasado martes ya fueron informados de que tenían plazas disponibles. También ha comentado que aunque el tiempo de estancia en estas instalaciones municipales es limitado se ampliará dada la situación y el frío de este época del año.

En rueda de prensa, Lorén ha destacado que "los Ayuntamientos no pueden resolver solos parte de esta situación" de las personas que viven en la calle al apuntar que algunos son solicitantes de la protección internacional que depende del Gobierno de España por lo que ha pedido la implicación y "agilidad" a la Delegación del Gobierno en la resolución de esas peticiones.

POR FASES

El Ayuntamiento ha articulado este operativo como una acción transversal, con la participación de Salud Pública, Limpieza Pública, Infraestructura Verde, la Oficina de Medio Ambiente y el Área de Políticas Sociales, además de la colaboración de la Policía Local para garantizar la seguridad durante los trabajos.

La intervención sanitaria se prolongará durante unas tres semanas y se acomete por fases. La primera se localiza en el entorno del kiosco hasta la pasarela central por la que se puede cruzar el parque; la segunda se ubica en la zona deportiva que está abierta; y la tercera junto a las viviendas.

En la zona restringida han comenzado los trabajos propios para acabar con la proliferación de roedores e insectos al ser vectores transmisores de enfermedades.

Cuando finalice este proceso de salud pública comenzarán las actuaciones específicas para reparar el mobiliario urbano, el sistema de riego y la recuperación de praderas verdes. Asimismo, dentro del proyecto del Bosque de los Zaragozanos, está prevista la plantación de más de cien nuevos árboles en el parque, que en total se extenderán hasta la primavera.

"IMPRESCINDIBLE"

Ángel Lorén ha querido agradecer la paciencia de los vecinos y ha pedido disculpas por la situación de degradación del parque que han sufrido porque "detrás había una situación de sinhogarismo que ha obligado a pedir a la Delegación del Gobierno en Aragón que se hiciera cargo de las personas en situación de asilo que dormían en la calle y que están bajo su titularidad".

Por otro lado, se ha ampliado el número de plazas para personas sin hogar, "consiguiéndolo esta semana con 40 nuevas camas en el albergue municipal, cuyas obras están casi finalizadas, y con otras 25 más en El Refugio, gracias a un acuerdo de colaboración".

El consejero municipal ha añadido que el dispositivo se ha preparado con especial atención al acompañamiento social. "No se trata solo de limpiar y reformar un parque, sino de ofrecer soluciones reales a quienes más lo necesitan. Por eso hemos trabajado para que ninguna persona quede sin una alternativa habitacional si desea aceptarla", ha afirmado para apostillar que la actuación es "imprescindible" para garantizar la convivencia y el uso seguro de este espacio público.

Durante todo el proceso, la Policía Local prestará apoyo operativo para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas y asegurar el desarrollo de las actuaciones en condiciones óptimas de seguridad.