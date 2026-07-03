El Ayuntamiento da la bienvenida los niños y niñas saharauis del programa 'Vacaciones en paz'

Los objetivos del programa son alejarlos de las duras condiciones del desierto en verano, pasar reconocimientos médicos, aprender el idioma y disfrutar del verano. - AYUNRTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado una cálida bienvenida a los 20 niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) que pasarán el verano en la ciudad. Gracias al programa 'Vacaciones en Paz', un total de 99 menores saharauis de entre 8 y 12 años llegaron este lunes a la comunidad autónoma aragonesa para ser acogidos por 97 familias, de las que 18 residen en la capital aragonesa.

"Bienvenidos al Ayuntamiento y a Zaragoza, vuestra ciudad". Así les ha recibido el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, junto a las consejeras Blanca Solans y Paloma Espinosa y otros concejales de la corporación.

Lorén se ha dirigido a los niños y las niñas saharauis: "Zaragoza os recibe con los brazos abiertos, haced muchos amigos y disfrutad de un verano que seguro que recordaréis para siempre". Además, el consejero municipal ha puesto de relieve que Zaragoza es una ciudad acogedora y ha agradecido la solidaridad de las familias zaragozanas y de las entidades que hacen posible que este programa siga creciendo año tras año.

El salón de recepciones del Consistorio ha sido el escenario de la bienvenida oficial a los niños y las niñas saharauis, que han acudido acompañados por sus familias de acogida y por el delegado saharaui en Aragón, Yahya Edjil. También han asistido representantes de algunas de las entidades que coordinan el programa 'Vacaciones en Paz': ARAPAZ-MPDL Aragón y UMDRAIGA. Tras la recepción institucional, han compartido un desayuno como primer acto de convivencia de esta nueva edición.

'Vacaciones en paz' es una oportunidad para alejar a la población infantil de las duras condiciones del desierto, ya que en los meses de verano las temperaturas pueden superar los 50ºC a la sombra. Este entorno, sumado a la deficiente alimentación, puede provocar diversas patologías, especialmente relacionadas con la vista y el oído.

Por este motivo, uno de los principales objetivos del proyecto es dar a los menores saharauis la posibilidad de mejorar su salud, a través de una buena alimentación y de revisiones médicas. También abrirles la puerta a conocer una imagen del mundo distinta a la que les aporta su realidad cotidiana en el desierto y perfeccionar su nivel de español, ya que es el segundo idioma oficial que se enseña en las escuelas de los campamentos de refugiados.

El programa 'Vacaciones en paz' es también es una oportunidad para sensibilizar a la población zaragozana de esta realidad social a través de la convivencia. El Ayuntamiento de Zaragoza aporta anualmente 30.000 euros a esta iniciativa, con cargo al presupuesto de Cooperación dentro del Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior. Desde que el Ayuntamiento comenzó a apoyar esta iniciativa en 1995, Zaragoza ha recibido a más de 850 menores saharauis.

Desde entonces, el Ayuntamiento de Zaragoza ha financiado más de 100 proyectos con 3.610.240 euros, dirigidos a la mejora de las condiciones básicas de vida de la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia) en materia de abastecimiento de agua, salud, educación o seguridad alimentaria. Además, se han apoyado actividades de sensibilización en Zaragoza destinadas a mantener la atención de la población zaragozana sobre la problemática del pueblo saharaui, a través del Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo, y a mejorar las condiciones de vida en los Campamentos de Tindouf.

SELECCIÓN DE FAMILIAS DE ACOGIDA

El 80% de las 97 familias que este año acogen niños saharauis repiten la experiencia de la edición anterior. Son las organizaciones quienes, a partir de los meses de marzo y abril, ponen en marcha una campaña de búsqueda de posibles familias interesadas a través de carteles, notas de prensa y charlas. Para seleccionarlas se tienen en cuenta varios criterios, como que en el núcleo familiar haya niños de edades similares y que los padres cuenten con tiempo suficiente para atenderles.