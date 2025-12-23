El Ayuntamiento de Fraga organiza la XXIX edición del parque infantil Lapislázuli con motivo de Navidad

El Parque Infantil Lapislázuli vuelve un año más a Fraga. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga ha organizado una nueva edición del parque infantil Lapislázuli, una de las citas navideñas más esperadas por las familias fragatinas. Este año el recinto celebrará su XXIX edición durante las fiestas.

El parque abrirá sus puertas del 26 de diciembre al 4 de enero en el Pabellón Multiusos del Sotet y ofrecerá un espacio de ocio pensado especialmente para el público infantil.

El horario general será de 15.00 a 20.00 horas, con una apertura especial el 31 de diciembre, de 10.00 a 13.30 horas. El 1 de enero el recinto permanecerá cerrado.

Lapislázuli se ha consolidado en el municipio como un referente del ocio familiar en el Bajo Cinca durante las vacaciones navideñas, convirtiéndose en un punto de encuentro para niños que disfrutan de actividades lúdicas en un ambiente festivo y seguro.

El precio de la entrada será de tres euros para los menores de dos a catorce años, y de dos euros para jóvenes de familia numerosa, monoparental, con progenitores parados de larga duración y usuarios con grado de discapacidad a partir del 33%. Para los niños de cero a dos años y para los adultos, el acesso será gratuito.