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HUESCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha adjudicado por 816.000 euros el nuevo plan de asfaltado, que permitirá renovar el firme en 19 zonas, mejorar los accesos al recinto ferial y al cementerio municipal y repintar la señalización horizontal en otros nueve espacios.

De ello ha informado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que ha indicado que se arreglarán 19 calles de Huesca "que están en un deterioro evidente como la calle Menéndez Pidal y se van a reparar dos entradas principales e importantes, una de ellas es el recinto ferial y la otra es la entrada del cementerio municipal" y "se va a actuar también en nueve zonas más, en las que se va a repintar y es algo demandado por los vecinos".

"El estudio se ha realizado gracias a la participación ciudadana y a las quejas que se suelen recibir en el buzón municipal como en el encuentro 'Tu concejal te escucha', a través de los que los oscenses nos van indicando el deterioro de las diferentes zonas y también se ha hecho un estudio con Policía Local y el área de movilidad municipal", ha señalado Orduna.

La alcaldesa ha calificado el proyecto de "plan ambicioso", ya que se destina a la renovación del firme en 19 zonas de Huesca, entre las que figuran la calle Ricardo del Arco, el paseo de las Autonomías, la ronda del Isuela, los pasajes de los Jilgueros, Golondrinas y Ruiseñores, la avenida Menéndez Pidal, la ronda Magistrado Cecilio Serena y la calle Fraga.

También se actuará en la zona de Menéndez Pidal con Santo Cristo de los Milagros, las calles Ingeniero Pano y Alcañiz, la calle Zaragoza entre Cavia y Tarbes, Mur Ventura, la plaza Unidad Nacional, el acceso a la calle Alcañiz, Ana Abarca de Bolea, Valencia, el cruce de Santo Cristo de los Milagros con Felipe Coscolla y las calles Miguel Fleta y Bielsa.

TRABAJOS

Los trabajos consistirán en la reparación de las zonas deterioradas mediante el fresado del pavimento y la colocación de una nueva capa de asfalto de cinco centímetros de espesor. También se ajustarán las tapas de pozos y arquetas y se renovará la señalización horizontal en las superficies intervenidas.

El plazo de ejecución de las obras será de seis semanas, con lo que se espera que pueda estar ejecutado en primavera. En este punto, Orduna ha comentado: "Hoy se ha adjudicado en Mesa de Adjudicación y hay algunas especificaciones técnicas, entre que se formaliza el contrato con la empresa y antes de primavera tendremos las calles perfectamente asfaltadas".

El plan incluye, asimismo, el repintado de marcas viales en nueve zonas de la ciudad: la avenida de los Danzantes, la calle Teruel, las avenidas de los Monegros, Juan XXIII, la Paz y Menéndez Pidal, la calle Fraga entre Santo Cristo de los Milagros y Jaca, las calles San Vicente de Paúl, Zacarías Martínez, Aragón y Pío XII, y el paseo Lucas Mallada.