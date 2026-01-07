El Ayuntamiento de Huesca aprueba el presupuesto 2026 con los votos de PP y el exconcejal de Vox

Pleno del Ayuntamiento de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca, en una sesión plenaria extraordinaria celebrada este miércoles, ha aprobado inicialmente el presupuesto de la ciudad para 2026, que asciende a 65,6 millones de euros, con el voto favorable del PP y del exconcejal de Vox Antonio Laborda, ahora no adscrito.

El presupuesto aprobado, calificado por el propio concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, como "sensato", se articula en torno a cinco grandes objetivos, que son la mejora de las condiciones urbanísticas y de movilidad de la ciudad, el refuerzo de los servicios públicos municipales, el fomento de la promoción turística, el impulso de la actividad económica y el asentamiento de las bases para la ejecución de proyectos estratégicos a lo largo de 2026 y 2027.

Las cuentas experimentan un descenso de un 3,9 por ciento respecto al año anterior debido a la eliminación del presupuesto del proyecto del Centro de Emergencias, que va a ser acometido por el Gobierno de Aragón, y, por otra parte, por la sucesiva liquidación de diferentes Fondos Europeos.

El capítulo de ingresos de las cuentas municipales prevé cerca de 60 millones de euros de ingresos corrientes, procedentes principalmente de impuestos directos y transferencias corrientes, además de ingresos de capital. Tiene un incremento en los impuestos indirectos de un 33,9 por ciento como consecuencia de la previsión de la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), "que indica que la actividad económica en la ciudad en lo que respecta a la construcción empieza a notarse", según el responsable de Hacienda, con un incremento de casi un millón de euros.

En cuanto a los gastos, el presupuesto destina 56,9 millones de euros a gastos corrientes, garantizando el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y la prestación de los servicios municipales, con especial peso de los gastos de personal y de los gastos en bienes y servicios. Destaca el incremento importante en transferencias de capital, que aumenta en un 95 por ciento --de 320.000 euros a 565.000 euros--.

Oliván ha destacado que, entre el capítulo de personal --38,9 por ciento-- y el de gasto corriente --42,8 por ciento--, se alcanza el 81 por ciento del total del presupuesto municipal de 2026. Además, todas las áreas, excepto las implicadas por el Centro de Emergencias y los Fondos Europeos, experimentan incrementos en el presupuesto de 2026.

El ámbito social cuenta con una dotación de más de 6,25 millones de euros, lo que supone un incremento del 6 por ciento, reforzando las políticas de atención y apoyo a las personas más vulnerables. Las áreas de educación, juventud e infancia, cultura y deportes contienen también incrementos presupuestarios.

AUMENTO EN URBANISMO

El presupuesto refuerza de forma notable el área de urbanismo, que alcanza los 3,53 millones de euros, con un aumento de más del 60 por ciento, orientado a la mejora del espacio público y a la ejecución de proyectos de reurbanización y transformación urbana. En el capítulo de inversiones reales, dotado con 6,74 millones de euros, se incluyen actuaciones como la reurbanización de la calle Padre Huesca, la calle Zaragoza, el pasaje Abellanas, la anualidad de la calle Desengaño, el proyecto de plaza Navarra y centro de Huesca, así como la reurbanización del parque Miguel Servet.

Entre otras inversiones destacadas figuran la primera fase del campo multideporte de la Ciudad Deportiva, actuaciones en municipios incorporados, presupuestos participativos, la mejora de la red de abastecimiento de agua, inversiones en bibliotecas, adquisición de vehículos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, digitalización turística, nuevas tecnologías y el itinerario Land Art de la finca Beulas, además de ayudas a empresas y actuaciones en patrimonio.

El presupuesto incluye también una dotación específica de 333.000 euros para actuaciones en la plaza Santa Clara, destinadas a ayudas de urgencia, la instalación y arrendamiento de puntales y ayudas a particulares para la rehabilitación de vivienda, conceptos que serían ampliables.

LA ALCALDESA LAMENTA EL VOTO EN CONTRA DE PSOE Y VOX

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha lamentado el voto en contra de los grupos de la oposición en el Consistorio oscense --PSOE y Vox-- a un presupuesto que incluye una partida de 333.000 euros en concepto de ayuda para los vecinos de la plaza Santa Clara, desalojados de sus casas en noviembre ante el riesgo de colapso de sus edificios.

Orduna ha manifestado que "las ayudas a los vecinos de Santa Clara venían incorporadas en los presupuestos, a los que el PSOE y Vox han votado en contra". Ha trasladado que "PSOE y Vox, una vez más, uniéndose y haciendo la pinza al PP han decidido no votar a favor de estos presupuestos y, por lo tanto, no votar a favor de las ayudas de los vecinos de Santa Clara".

En este punto, ha explicado que "estas ayudas son para alojar a los vecinos que lo necesitan por tiempo indefinido hasta que los edificios se rehabiliten y para el apuntalamiento y la reconstrucción de los mismo y las ayudas serán ampliables, cuando se sepa la cuantía en concreto".

"Cuando hacemos política y hablamos de nuestros vecinos, queremos ayudar a nuestros vecinos, rehabilitar edificios y calles, que sigan viniendo empresas o no, porque con el voto en contra de estos dos partidos están diciendo no a estas cuestiones y a estas ayudas que eran de los más importante", ha añadido la alcaldesa.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, ha subrayado que "hoy ha sido evidente que detrás de todo el debate d ellos presupuestos, subyacía un interés de confrontación, más allá de las cifras del presupuesto y más allá de aspectos del presupuesto, que han tenido un voto en contra de PSOE y Vox, como por ejemplo, el apoyo a Santa Clara".

PSOE Y VOX

El viceportavoz del PSOE, José María Romance, ha lamentado las palabras "vacías" del Gobierno municipal y que no se aceptara ninguna de sus enmiendas, entre ella la que planteaba duplicar las ayudas a los vecinos de la plaza Santa Clara.

Ha recordado, asimismo, que el Ayuntamiento tiene más de 27 millones de euros de remanentes, con lo que "Orduna no ha sabido invertir en la ciudad parte del presupuesto".

Una vez más, ha señalado Romance, "la alcaldesa y su equipo han demostrado que los presupuestos no tienen importancia para ellos, porque no se ejecutan", y ha puesto como ejemplo que en 2025 sólo se invirtió un 29%, "o lo que es lo mismo, han guardado en un cajón el 71% de lo que dijeron que harían".

En el grupo municipal de Vox han aseverado que el proyecto de presupuesto "certifica el fracaso político y de gestión del equipo de gobierno del Partido Popular y de su alcaldesa, Lorena Orduna". Son "unos presupuestos irresponsables que condenan a Huesca al abandono y el estancamiento", han afirmado.

"Lejos de ser un presupuesto ambicioso, transformador o pensado para los vecinos, el aprobado hoy es un presupuesto continuista, cobarde y profundamente irresponsable, que mantiene a Huesca atrapada en el abandono mientras el equipo de gobierno se dedica al autobombo, la propaganda y la comodidad política", han aseverado.