El Ayuntamiento ingresará 3,5 millones más por la adjudicación de los servicios funerarios de Torrero

ZARAGOZA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza tiene previsto a tender la propuesta de la mesa de contratación para adjudicar a Memora los servicios funerarios de Torrero, empresa que ha mejorado las condiciones de los pliegos de licitación y permitirá al Ayuntamiento de Zaragoza ingresar 3,5 millones de euros más.

En concreto la oferta al alza es del 116,67% al canon anticipado --en el momento de la adjudicación-- y sobre los 3,5 millones de los pliegos la empresa ha ofrecido 6,5 millones. Asimismo, el canon periódico anual establecido en el 2 por ciento en los pliegos lo ha ofertado en el 10 por ciento del importe neto de la cifra de negocio por las actividades de explotación de la concesión.

La concesión demanial del cementerio de Torrero por los usos funerarios del tanatorio será por 30 años a la citada empresa Memora Servicios Funerarios, que es una de las integradas en la UTE Serfutosa, que ha sido la concesionaria última. A la convocatoria solo han concurrido dos empresas.

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha calificado de "éxito" esta propuesta de adjudicación, que además, adecuará las instalaciones del camposanto a las necesidades de crecimiento de la ciudad, ya que la empresa esta obligada a acometer ciertas mejoras por importe de 7,7 millones de euros.

En concreto, la empresa deberá construir un edificio de 1.800 metros cuadrados, que ampliará el actual tanatorio entre el espacio del actual bloque del Tanatorio, las capillas 1 y 2 y la zona de crematorios empleando parte del vial de acceso a los aparcamientos. De este modo, la expansión será por el vial rodado que transcurre paralelo al edificio y hacia la zona anexa sin afectar al área de 75 enterramientos de cenizas.

DE 16 A 24 CREMACIONES EN 12 HORAS

En este nuevo edificio habrá 4 hornos crematorios, un sala de despedida --que en la actualidad no hay--, cuatro nuevas salas de velatorios y también será necesario hacer un nuevo vial alternativo para dar acceso al parking.

Estos cuatro hornos crematorios permitirán aumentar la capacidad de este camposanto y de las 16 incineraciones que se realizan cada 12 horas se pasará a 24 también en ese margen de tiempo. "Esto es especialmente importante en una ciudad en la que la percepción es también de una década de crecimiento sostenido en población, lo que hace que también tengamos que dimensionar este tipo de instalaciones", ha comentado Víctor Serrano.

A los seis meses de la adjudicación la empresa deberá presentar el proyecto básico y de ejecución de la obra del nuevo vial y de la construcción del nuevo edificio.

Todas las nuevas instalaciones deberán estar terminadas en el plazo de cuatro años desde el firma de lacta de inicio de la explotación. La empresa también se tendrá que hacer cargo de la conservación, mantenimiento, renovación e incluso sustitución de las instalaciones en caso de superar la vida útil durante los 30 años de la concesión.

La adjudicataria también se hará cargo de otras mejoras que atañen a la conservación medioambiental y la aplicación de técnicas de ahorro energético como la instalación de sistemas de apoyo que permitan recuperar la energía. Se colocarán elementos de cuantificación y control de los consumos y de emisiones contaminantes y se realizarán cambios de combustibles necesarios para lograr una mejora en la calidad de las instalaciones.

CONTROLES

Otra obligación de la empresa será la ejecución de autocontroles de las emisiones a la atmósfera durante el proceso de cremación y se deberá hacer mediciones periódicas acorde a la normativa y "todo ello se recogerá en un libro de registro a disposición de los servicios de inspección", ha puntualizado Víctor Serrano.

En rueda de prensa, ha recalcado que con todas estas medidas se ampliará la capacidad de incineración del cementerio, que es una "tendencia" que va en aumento; se tendrán los sistemas de filtración actualizados para atender también a las necesidades, pero desde criterios de respeto medioambiental.

Ha reconocido que el cementerio de Torrero necesitaba una actualización y ha añadido que desde el punto de vista del Ayuntamiento y de los ingresos "había que ser consecuente e intentar sacar el máximo rendimiento económico al hecho de tener una instalación municipal en explotación por una empresa".

A su parecer, "sobradamente se ha cumplido ese objetivo no solamente porque desde un punto de vista económico haya sido un éxito rotundo muy por encima incluso de las previsiones que estaban contempladas en el pliego, sino porque también va a tener una mejor atención a los ciudadanos en momentos complejos".

Ha añadido que es "especialmente importante" que los servicios funerarios funcionen y que "sean acogedores" en momentos "muy complejos". "Creo, sinceramente, que se ha cumplido el objetivo que con estos números y con estas inversiones vamos a tener muchísima mayor capacidad pero sobre todo también de atender lo que piden los vecinos y, por tanto, ha sido una licitación muy exitosa y buena para el conjunto de la ciudad".