El Ayuntamiento de Jaca pide una reflexión serena sobre el incendio de Riglos y no instrumentalizar la tragedia

Bomberos de la UME durante las labores de extinción de un incendio forestal, en Atarés, a 16 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Huesca, Aragón (España). El operativo desplazado al incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) alcanza este domi - Verónica Lacasa - Europa Press

JACA (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jaca ha abogado por "la reflexión serena" y ha instado a "analizar lo ocurrido para que tragedias como esta --en referencia al incendio forestal de Las Peñas de Riglos-- no vuelvan a repetirse", advirtiendo de que debe hacerse "sin convertir el dolor en arma arrojadiza ni permitir que ningún colectivo, plataforma o asociación utilice esta desgracia para dividir o enfrentar".

En un comunicado, ha avanzado que seguirán trabajando "para recuperar lo perdido, para apoyar a quienes han sufrido daños y para reforzar la protección de nuestro entorno natural". "Lo haremos juntos, como siempre lo hemos hecho en esta tierra noble y fuerte", ha resumido.

El Ayuntamiento de Jaca ha expresado su "agradecimiento más sincero a todos aquellos que han trabajado sin descanso en la defensa de nuestros montes y pueblos" tras el incendio que ha devastado más de 18.000 hectáreas en el territorio desde las Peñas de Riglos hasta el espacio natural protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, dejando "una huella profunda en nuestro territorio y en nuestro ánimo". Del mismo modo, ha recordado "con profundo reconocimiento y dolor" al cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Javier García Sancho, que perdió la vida el 16 de agosto en un accidente de tráfico mientras trabajaba en la extinción.

"Su valentía y su heroicidad quedarán para siempre en nuestra memoria. Su entrega representa lo mejor de quienes dedican su vida a proteger a los demás. Jaca y sus pueblos nunca olvidarán su nombre ni su ejemplo", ha expresado el Consistorio jaqués.

Asimismo, ha dirigido su reconocimiento especialmente a "los equipos de extinción de incendios de todo Aragón, a los voluntarios, agricultores y ganaderos que, con una entrega admirable, han demostrado que el arraigo a la tierra es también un compromiso con su protección", destacando que "su esfuerzo, su valentía y su capacidad de sacrificio han sido un ejemplo para todos".

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El Ayuntamiento de Jaca ha extendido también su gratitud "a la ayuda recibida desde Francia y desde otras Comunidades Autónomas, que han acudido con rapidez y generosidad en un momento crítico", subrayando que "la solidaridad no conoce fronteras, y en esta tragedia hemos comprobado que la cooperación es la mejor herramienta para enfrentar lo que nos supera".

La institución local ha destacado también "la colaboración institucional entre el Gobierno de Aragón, las Comarcas y los Ayuntamientos", señalando que "aun siendo de diferentes signos políticos, todos hemos sabido dejar a un lado nuestras diferencias para trabajar unidos con un objetivo común: proteger a las personas, las viviendas y las propiedades".

"Esa unidad debe servirnos de guía para el futuro" y ha insistido en que "la defensa de nuestro territorio exige responsabilidad, diálogo y compromiso permanente", ha subrayado, considerando que "ojalá sepamos aprender de los errores y reforzar aquello que ha funcionado".

Por otro lado, el Consistorio jaqués ha enfatizado que el paisaje natural y la ganadería extensiva presente en la zona "forman parte de un equilibrio que debemos cuidar con esmero", ya que "son la base de nuestra economía rural, de nuestra biodiversidad y de nuestra forma de vivir".

La institución ha apuntado también que el territorio "alberga un legado histórico único como es San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón, símbolo de nuestra cultura y de nuestra tradición", cuyo entorno "unido al Camino de Santiago que atraviesa nuestra ciudad y nuestras montañas, constituye un patrimonio espiritual, histórico y natural que nos define como pueblo".

A este respecto, ha reiterado que "la salvaguarda de las personas está siempre por encima de todo", pero que "no podemos olvidar que proteger este legado es proteger nuestros orígenes".