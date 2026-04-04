El Ayuntamiento refuerza la señalización y la seguridad vial en el entorno de la Plaza de Salamero

Nueva señalización en la plaza Salamero para reforzar la seguridad vial. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad, ha llevado a cabo un refuerzo en la señalización horizontal y vertical en la calle Morería y en la plaza de Salamero.

Esta zona había cambiado su fisonomía en los últimos años. Ahora coexisten, en el mismo nivel de la calzada, centros escolares, comercios, el acceso a un parking subterráneo y la propia plaza, muy frecuentada por escolares y sus familiares.

Aunque no se han registrado incidentes de importancia, se ha considerado adecuado reforzar la señalización para incrementar la sensibilidad tanto de conductores como de peatones, en la línea ya marcada por la actual campaña de comunicación municipal que tiene como lema "ConVivencia Vial".

En esta zona se han instalado distintos hitos abatibles (pivotes flexibles) que marcan los puntos sensibles a un hipotética invasión por parte de vehículos a motor. Además, se ha pintado una nueva señalización horizontal, con una plantilla que es novedosa en las calles de Zaragoza, en la que se indica que se entra en una Zona Escolar. De hecho, al tratase de una zona especialmente sensible, la velocidad máxima está limitada a 10 kilómetros por hora.