El Ayuntamiento renovará la iluminación del Centro Deportivo Municipal José Garcés con tecnología LED

Centro Deportivo Municipal José Garcés - DANI MARCOS

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza renovará la iluminación interior del Centro Deportivo Municipal José Garcés, situado en el distrito de Torrero-La Paz, con el objetivo de mejorar el confort visual del pabellón y reducir el consumo energético en un 79%. La intervención permitirá sustituir los equipos convencionales, que acumulan cerca de 30 años de antigüedad, por luminarias LED de alta eficiencia energética en la pista polideportiva, las gradas, los pasillos y los aseos.

Los trabajos contemplan la renovación de 69 luminarias distribuidas en tres zonas del pabellón. En la pista polideportiva se sustituirán los 32 proyectores existentes, de 250 vatios cada uno, por nuevos equipos LED de 53 vatios y 8.227 lúmenes, empotrados en el techo a ocho metros de altura. Esta solución permitirá mejorar la uniformidad de la iluminación sobre la cancha y las condiciones de visibilidad para la práctica deportiva.

En las gradas se instalarán 27 luminarias LED empotradas de 11 vatios, adaptadas a las diferentes alturas de la estructura. La misma tecnología se utilizará para renovar otras 10 unidades en los pasillos y los aseos, con el objetivo de homogeneizar el sistema de iluminación del edificio.

UN 79% MENOS DE CONSUMO ENERGÉTICO

La sustitución de los equipos permitirá reducir la potencia total instalada de los actuales 9.924 vatios a 2.103 vatios. El ahorro energético anual estimado será del 79%, al pasar de un consumo de 23.818 kWh a 5.047 kWh, lo que supone dejar de consumir 18.771 kWh al año. Esta reducción tendrá también un efecto positivo sobre el medio ambiente, con una disminución estimada de 4,3 toneladas de emisiones de CO2 anuales.

El expediente se tramita mediante un contrato menor, con un presupuesto base de licitación de 33.563,10 euros (IVA incluido). El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de un mes, a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo.

COMPROMISO CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

La actuación se enmarca en la línea de inversiones impulsadas por el Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar la eficiencia energética de los equipamientos públicos, especialmente los dedicados a la práctica deportiva. Estas inversiones contribuyen a modernizar las instalaciones, mejorar sus condiciones de uso y reducir el consumo energético y las emisiones contaminantes.

Entre las intervenciones más recientes destaca la renovación de la iluminación del CDM Siglo XXI, culminada en 2025, que supuso una inversión de 225.358,85 euros y permitió sustituir las antiguas luminarias de halogenuros por tecnología LED en sus dos pabellones, las gradas y los accesos.

A esta actuación se suman otras renovaciones de alumbrado en pabellones municipales, como el Río Ebro, así como la modernización de la iluminación de la pista central del Pabellón Príncipe Felipe.