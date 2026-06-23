El Ayuntamiento reparará el reloj de la plaza de Las Canteras para atender una petición vecinal de Torrero

El Ayuntamiento de Zaragoza reparará el reloj de la plaza de Las Canteras para atender una petición vecinal de Torrero
El Ayuntamiento de Zaragoza reparará el reloj de la plaza de Las Canteras para atender una petición vecinal de Torrero - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Europa Press Aragón
Publicado: martes, 23 junio 2026 13:30
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ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza reparará el reloj situado en la plaza de Las Canteras, en el distrito de Torrero, dando respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos.

Este reloj llevaba muchos años sin funcionar, detenido en el tiempo y en la misma hora, y su recuperación es una de las demandas más repetidas por las asociaciones vecinales del distrito.

Tras las gestiones del Área de Economía del Ayuntamiento, este mismo martes se ha desmontado y retirado para trasladarlo a un taller histórico de relojeros de la ciudad para su reparación, con el objetivo de ponerlo en marcha de nuevo.

La actuación municipal permitirá recuperar un elemento emblemático y cotidiano en la vida del barrio y muy querido por los vecinos y comerciantes, ha afirmado el consejero municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, Economía Carlos Gimeno, quien ha destacado que es uno de los símbolos más reconocibles de la plaza de las Canteras.

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