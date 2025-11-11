El Ayuntamiento de Teruel mejora el Paseo Fluvial del río Guadalaviar para reforzar su seguridad y mantenimiento

TERUEL 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha finalizado los trabajos de acondicionamiento del Paseo Fluvial del río Guadalaviar, que han tenido como objetivo mejorar las condiciones de uso, seguridad y mantenimiento de este itinerario natural cuajado de numerosas especies vegetales y muy frecuentado por vecinos y visitantes. El presupuesto ha ascendido a 8.990,30 euros.

Las actuaciones se han efectuado en el tramo comprendido entre la Fuente de la Señorita, en el barrio de San Blas, y el embalse del Arquillo, dentro del término municipal de Teruel. Los trabajos han incluido tanto labores de desbroce y poda, como de reparación y sustitución de rollizos de madera en la valla que delimita el sendero.

"Este paseo fluvial es uno de los espacios naturales más queridos por los turolenses y una seña de identidad de la ciudad. Con estas actuaciones buscamos garantizar su conservación, reforzar la seguridad para los usuarios y mantenerlo en las mejores condiciones posibles durante todo el año", ha afirmado la concejal de Parques y Jardines, María Pilar Sánchez, durante su visita a los trabajos esta mañana.

La concejal, acompañada del responsable de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Teruel, Pedro Maicas, ha recorrido el camino Natural situado en la orilla del rio Guadalaviar que descubre un paisaje lleno de vegetación y humedad a lo largo de unos 3 kilómetros de distancia y por el que jalonan una serie de azudes hasta llegar al embalse del Arquillo, inaugurado en el año 1967, con una capacidad de 22 hectómetros cúbicos y una Longitud aproximada, desde la presa a los estrechos que marcan el final de la cola, de 8,5 kilómetros.

El plan de intervención ha consistido en el desbroce manual y mecánico de vegetación espontánea y maleza en los márgenes del sendero, así como la poda y retirada de ramas y árboles caídos que invadían el itinerario peatonal, mejorando la visibilidad y la seguridad. También se han reparado y sustituido una treintena de rollizos de madera deteriorados en la valla de delimitación, respetando el diseño y las características originales.

Los trabajos, con un presupuesto de 8.990,30 euros, se han ejecutado por un equipo especializado formado por un responsable y varios operarios, adaptando los medios humanos y técnicos a las necesidades de cada jornada. Para llevar a cabo estas actuaciones, se han empleado motosierras, desbrozadoras y herramientas auxiliares para las labores de poda y reparación.

El plazo de los trabajos se ha prolongado por espacio de un mes. "Además de embellecer el entorno, hemos actuado con criterios de sostenibilidad y respeto ambiental. Todas las labores se realizan siguiendo el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y minimizando el impacto sobre el ecosistema del río Guadalaviar. Todo ello con una gestión responsable de residuos vegetales, con transporte a vertedero autorizado", ha añadido Sánchez.

El Consistorio turolense ha recordado que estas intervenciones se enmarcan en su compromiso con el mantenimiento de los espacios naturales y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, favoreciendo un uso seguro, sostenible y accesible del entorno fluvial.