El Ayuntamiento de Teruel reafirma su compromiso con el respeto y la diversidad en la Semana con Orgullo

Colocación de la bandera del colectivo LGTBIQ+ en el Ayuntamiento de Teruel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha participado este viernes en la celebración de la Semana con Orgullo con la colocación de la bandera del colectivo LGTBIQ+ en el balcón principal de la Casa Consistorial. En el acto han participado la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la presidenta estatal de la asociación Chrysallis, Sandra Bayón, junto a concejales del Partido Popular, Teruel Existe y PSOE.

Durante su intervención, Emma Buj ha subrayado la importancia de mantener este tipo de iniciativas como una muestra del compromiso institucional con la igualdad y el respeto. La alcaldesa ha reconocido que existen voces que cuestionan estos gestos, pero ha defendido que el Ayuntamiento continuará respaldándolos "mientras haya un turolense para quien sean importantes".

Buj ha lamentado que todavía persistan situaciones de rechazo hacia personas del colectivo LGTBIQ+, aunque ha señalado que cada vez son menos frecuentes. En este sentido, ha afirmado que Teruel es una ciudad "donde cabe todo el mundo"; y ha reiterado que la convivencia debe asentarse sobre el respeto a las circunstancias y a la vida de cada persona. Asimismo, la regidora ha explicado que tanto este acto como el resto de las actividades organizadas durante la Semana con Orgullo persiguen fomentar una convivencia basada en la inclusión y consolidar una sociedad abierta en la que todas las personas tengan cabida.

Por su parte, Sandra Bayón ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y ha definido la colocación de la bandera como "un gesto más de respeto" hacia el conjunto de la ciudadanía. La presidenta de Chrysallis ha recordado que la sociedad es abierta y plural y que el colectivo LGTBIQ+ forma parte de esa diversidad.

Bayón también ha reflexionado sobre la realidad de ciudades de tamaño medio como Teruel, donde, a su juicio, el hecho de que la ciudadanía se conozca puede favorecer el respeto, aunque también facilita que se identifiquen con rapidez las actitudes discriminatorias. Además, ha destacado los avances logrados en los últimos años en materia de derechos del colectivo y ha citado como ejemplo la reciente aprobación en el Congreso de la ley contra las terapias de conversión, una medida que ha calificado como "un paso muy importante" fruto del trabajo desarrollado por las entidades sociales.

En cuanto a la programación de la Semana con Orgullo, Bayón ha recordado que la manifestación tendrá lugar este sábado a las 19.00 horas con salida desde la plaza de San Juan. Respecto a la barbacoa prevista para el domingo, ha indicado que su celebración dependerá de la evolución de la alerta por riesgo de incendios, ya que la normativa impide hacer brasas mientras permanezca activada la alerta roja.