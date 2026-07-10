El Ayuntamiento de Teruel refuerza el dispositivo de limpieza de la Vaquilla

El servicio lo prestará la empresa FCC Medio Ambiente por un importe de 175.000 euros, lo que supone un incremento cercano al 18% respecto al contrato anterior. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha reforzado este año el dispositivo extraordinario de limpieza de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel con un contrato más amplio que incorpora nuevos medios humanos y materiales, además de prolongar los trabajos intensivos durante los días posteriores a la celebración. El servicio lo prestará la empresa FCC Medio Ambiente por un importe de 175.000 euros, lo que supone un incremento cercano al 18% respecto al contrato anterior.

La principal novedad se centra en la ampliación del operativo una vez concluidas las fiestas. Hasta ahora, los trabajos extraordinarios se desarrollaban el martes y el miércoles posteriores a la Vaquilla. Con el nuevo contrato, el dispositivo se extenderá también al jueves y al viernes, con equipos específicos de baldeo y limpieza para recuperar cuanto antes la normalidad en las calles de la ciudad.

El concejal de Limpieza, Jesús Artigot, ha explicado que el incremento económico responde tanto a la incorporación de nuevos medios como a la ampliación del servicio. "La gran afluencia de personas durante la Vaquilla dificulta muchas de las labores de limpieza, por lo que hemos apostado por reforzar el operativo una vez finalizados los principales actos festivos para que la ciudad recupere su mejor imagen en el menor tiempo posible", ha señalado.

El contrato incorpora dos equipos de baldeo, una cuba de gran capacidad, un equipo específico para actuar en calles estrechas y rincones de difícil acceso, además de una barredora adicional que reforzará el servicio habitual.

En total, FCC Medio Ambiente movilizará un equipo de 30 trabajadores y contará con dos cubas de 8 metros cúbicos, una cuba de 20 metros cúbicos, dos motobombas, cuatro barredoras tipo Bobcat más una de refuerzo, una barredora de aspiración, tres camiones para la recogida de contenedores metálicos y dos camiones de recogida de residuos sólidos urbanos para contenedores de carga trasera.

A este dispositivo se sumarán los medios propios del Ayuntamiento de Teruel, que estarán integrados por otros 30 trabajadores, tres barredoras, dos vehículos basculantes, un camión cuba y dos motobombas.

Artigot ha destacado que el Ayuntamiento mejora este contrato de forma progresiva desde hace varios años con el objetivo de ofrecer un servicio cada vez más eficaz. "Cada edición incorporamos más rutas, más jornadas de trabajo y más medios materiales porque queremos que la limpieza esté a la altura de unas fiestas que reúnen a miles de personas y que la ciudad recupere la normalidad cuanto antes", ha afirmado el concejal.

El Consistorio turolense reafirma así su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos y con el mantenimiento de la limpieza durante una de las celebraciones con mayor afluencia de visitantes de todo el año.