El Ayuntamiento de Teruel subraya que las Bodas de Isabel han sido "un éxito rotundo"

Publicado 18/02/2019 17:41:12 CET

TERUEL, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, Jesús Fuertes, ha subrayado este lunes que las Bodas de Isabel han sido "un éxito rotundo" en cuanto a organización, representaciones y participación ciudadana.

Tras la recreación medieval que se ha desarrollado en Teruel este fin de semana, el concejal ha indicado que no se han producido incidentes y "han sido unas Bodas impresionantes, majestuosas y la gente ha disfrutado" de los actos organizados.

En declaraciones a los medios de comunicación, Fuertes ha resaltado también que la repercusión nacional de este evento "ha sido muy importante", para estimar que esta edición ha sido "una de las Bodas más exitosas que hemos tenido en la ciudad".

"Esto no es fruto de la casualidad sino del trabajo de muchísima gente", ha afirmado, para apuntar que en materia de seguridad es fruto de la colaboración del consistorio, los cuerpos policiales, Protección Civil y las asociaciones de vecinos.

Todos ellos permiten que los actos se desarrollen con normalidad a pesar de la "avalancha de gente que viene" a la ciudad, así como que todo esté "controlado". "La gente disfruta y lo pasa bien, pero está todo controlado, hasta las espadas de los grupos de recreación que vigilamos para que sean romas y no acaben en punta y el armamento de todos los grupos y lo que se vende".

Así, "a nivel organizativo han sido muy tranquilas", no ha ocurrido "nada destacable", salvo "algún control de alcoholemia y algún pequeño hurto, pero no ha habido peleas. Ha salido todo tan bien que estamos súper contentos del éxito que hemos tenido", ha recalcado el concejal, para subrayar que en la escena del beso, este domingo, "no se cabía" y los autobuses "no hacían más que descargar gente. Estamos impresionados de lo bien que ha salido todo".

Ahora, poco a poco, la ciudad recupera su normalidad gracias al refuerzo especial del servicio de limpieza. Las haimas, el mercado y las tabernas ya se han desmontado, ha detallado Fuertes, al explicar que este refuerzo en la limpieza funciona desde hace tres años e implica también que durante el viernes, sábado y domingo haya más efectivos en las calles.