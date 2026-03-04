El Ayuntamiento de Utrillas (Teruel) abre la nueva biblioteca municipal en el Edificio Social Polivalente

Biblioteca municipal de Utrillas. - AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS.

UTRILLAS (TERUEL), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Utrillas (Teruel) ha iniciado esta semana el servicio en la nueva Biblioteca Municipal, ubicada en el edificio del antiguo IFES, rehabilitado como Edificio Social Polivalente.

El alcalde, Joaquín Moreno, ha subrayado que esta actuación permite recuperar para el municipio un inmueble céntrico que llevaba 25 años cerrado y que ahora vuelve a estar al servicio de la ciudadanía.

La intervención ha supuesto una inversión de 150.000 euros procedentes principalmente del FITE en la rehabilitación integral del edificio, eliminando barreras arquitectónicas, incorporando sistemas de climatización para invierno y verano e instalando 40 kilovatios de placas solares para mejorar la eficiencia energética.

El espacio cuenta con una superficie total de 500 metros cuadrados en planta calle, distribuidos en tres salas: una destinada a cursos de formación y exposiciones, otra para informática y una tercera dedicada a biblioteca, sala de estudio y préstamo. La nueva biblioteca, que ya presta servicio desde este lunes, dispone de dos salas diferenciadas: una sala de estudio y otra para préstamo de libros.

Además, se ha habilitado una zona específica de biblioteca infantil, con mobiliario adaptado a los más pequeños. El Ayuntamiento ha destinado 70.000 euros de fondos Leader a la adquisición de mobiliario específico, incluyendo estanterías, mesas de estudio y equipamiento para el área infantil.

Asimismo, se han invertido 5.000 euros en la compra de material bibliográfico, con novedades literarias y fondos dirigidos a público infantil, juvenil y adulto. El servicio cuenta con una auxiliar de biblioteca contratada a través del Instituto Aragonés de Empleo, mediante oferta pública de empleo y atendiendo a criterios de mérito, capacidad y experiencia en archivos y bibliotecas. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas.

WIFI

La sala de estudio dispone de wifi gratuito e iluminación específica para favorecer la concentración y el rendimiento académico. Desde el Ayuntamiento se trabaja ya en la puesta en marcha de actividades de animación a la lectura, presentaciones de libros y encuentros con escritores, en colaboración con la Diputación Provincial de Teruel.

El objetivo es consolidar este nuevo espacio como un referente cultural y formativo que amplíe la oferta de entretenimiento y aprendizaje en el municipio.