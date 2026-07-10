El Ayuntamiento de Zaragoza acusa a la DPZ de "desprecio" a los barrios rurales y pide que salde su deuda con ellos

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y la concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, y la concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, han acusado a la Diputación Provincial de "deslealtad y desprecio" al finiquitar "de forma unilateral" el convenio de colaboración entre ambas instituciones y privar, por tanto, a los vecinos de los barrios rurales de 12 millones de euros, de modo que solicitan que se salde la deuda "política, institucional y económica".

Ambos responsables institucionales han comparecido este viernes en rueda de prensa para trasladar su malestar por estos hechos, garantizando que el Ayuntamiento de Zaragoza "va a defender" a los vecinos de los barrios rurales "con toda la firmeza" porque "no son el juguete político" del presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.

Han reclamado diálogo institucional para impulsar nuevas inversiones "para que los vecinos de los barrios rurales no se vean perjudicados por la ausencia de un nuevo marco de colaboración entre ambas instituciones".

La concejal delegada de Barrios Rurales ha insistido en que el convenio se ha finiquitado de forma "unilateral", "castigando a la ciudad de Zaragoza y a los vecinos de los barrios rurales, que no merecen ni su atención ni, por supuesto, un solo euro de su presupuesto en los tres últimos años".

En esta línea, la concejal de la capital aragonesa ha rememorado las palabras de la alcaldesa, Natalia Chueca, aludiendo a que el presupuesto de la DPZ "se nutre en casi un 75% gracias a los vecinos de Zaragoza y a cambio recibimos deslealtad, desprecio y cero euros en los tres últimos años". Ha calificado de "totalmente surrealista" la situación.

A juicio de Espinosa, la causa es "una especie de ataque de celos, una especie de venganza, en definitiva, un castigo a quien es capaz de demostrar que sabe gestionar y deja en evidencia a quien no sabe hacerlo", lo que es "sospechoso y poco digno" viniendo de una institución --DPZ-- "que debería de priorizar el interés de los vecinos a los partidistas".

CIEN POR CIEN DE EJECUCIÓN

Así, la edil ha defendido la gestión realizada en los barrios rurales por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, destacando que las inversiones financiadas a través del último convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), así como las previstas en el presupuesto municipal, han alcanzado un cien por cien de ejecución.

Espinosa ha detallado que el anterior convenio suscrito para el periodo 2021-2024 "quedó incompleto tras no abonarse la última anualidad", que alcanzaba un importe de cuatro millones de euros, y que en los presupuestos provinciales de 2025 y 2026 "no se han consignado nuevas partidas para Zaragoza".

En este punto, la concejal de Barrios Rurales ha enfatizado que en este último convenio rubricado "ya decidieron cortar por lo sano no efectuando el ingreso de la última anualidad, que suponía 4 millones de euros".

"Los vecinos de los barrios rurales llevan tres años sin recibir nuevas inversiones de la DPZ, hablamos de 12 millones de euros que no han llegado y que afectan directamente a actuaciones necesarias para nuestros barrios", ha continuado Espinosa, por lo que han solicitado a la DPZ que modifique su presupuesto y destine los 12 millones de euros a los barrios rurales de Zaragoza y que "siente ya las bases del nuevo convenio de colaboración".

REUNIÓN CON LOS ALCALDES

Paloma Espinosa ha mostrado también su sorpresa por la convocatoria realizada por la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, a los alcaldes de los barrios rurales, "que son representantes de la alcaldesa", ha puntualizado, sin que previamente se haya producido una reunión institucional con el Gobierno de la ciudad.

Ha ironizado: "Ladrero, que no habla con la alcaldesa, que no habla con el consejero de Participación ni le responde a las cartas, que no habla tampoco con esta concejal de Barrios Rurales, ahora convoca a los alcaldes, pero nunca encuentra el momento para hablar con los representantes institucionales del Gobierno de esta ciudad. Dice que es para hablar de un balance de gestión del plan de barrios". En su opinión, "el verdadero plan son ganas de enredar y de seguir mintiendo".

"Siempre estaremos dispuestos a colaborar entre administraciones, pero entendemos que el diálogo institucional debe producirse entre las instituciones que tienen la responsabilidad de impulsar estos convenios. Lo importante no es generar debates políticos, sino garantizar inversiones para los vecinos", ha observado la edil.

LÍNEA DE COLABORACIÓN

Por su parte, el consejero de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, ha lamentado la "paralización" de la colaboración institucional: "Lo verdaderamente preocupante es que se haya roto una línea de colaboración institucional que durante muchos años permitió desarrollar importantes inversiones en los barrios rurales de Zaragoza".

Mendoza ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado en varias ocasiones reuniones para abordar un nuevo convenio "sin obtener respuesta": "Nuestra voluntad sigue siendo alcanzar un acuerdo que permita recuperar la colaboración institucional en beneficio de los vecinos".

En este sentido, Paloma Espinosa ha recordado que en el Consejo de Alcaldes celebrado en noviembre de 2025 se presentó un escrito para que fuera suscrito por los catorce alcaldes, solicitando a la DPZ el abono de la anualidad pendiente en 2024 y la incorporación de una partida presupuestaria para formalizar un nuevo convenio de colaboración. Un escrito que "no fue firmado por ninguno de los alcaldes del Partido Socialista".

Han reiterado la disposición del Gobierno de Zaragoza a retomar el diálogo institucional y reclamado que se restablezca un marco estable de colaboración que permita seguir impulsando inversiones en los barrios rurales, al tiempo que insiste en que el cien por cien de ejecución de las actuaciones municipales acredita el compromiso de la entidad municipal con estos barrios.

Por parte del Gobierno de Zaragoza, ha resumido Alfonso Mendoza, "exigimos que Sánchez Quero deje de esconderse detrás de convocatorias paralelas y dé la cara ante el Ayuntamiento, que la DPZ modifique su presupuesto y destine de forma inmediata y, como mínimo, 12 millones de euros a los barrios rurales para saldar la deuda política, institucional y económica, y que se siente las bases del nuevo convenio, que llega tarde, con años de retraso y que el PSOE no puede seguir bloqueando por sectarismo político".

"Los barrios rurales no pueden ser moneda de cambio y no pueden ser un instrumento de confrontación al servicio del socialismo radical de Quero y Ladrero", ha opinado Mendoza, para quien el presidente de la DPZ ha decidido convertir la institución provincial en "una herramienta de oposición política al Ayuntamiento de Zaragoza", deslizando que quizá "no le parece adecuada la labor de oposición que hacen sus concejales socialistas" en el Consistorio y "no está a la altura de sus expectativas".

Ha apostillado Mendoza: "Si tan preocupados están los socialistas de saber cómo van a pasar a la historia, desde luego, Sánchez Quero va a pasar como el peor presidente de la historia de la Diputación Provincial, como el presidente que rompió con la ciudad de Zaragoza por intereses partidistas y que dejó tirados a miles de zaragozanos. Porque la realidad es incontestable".

Asimismo, para el consejero municipal esta "actitud de deslealtad institucional sin precedentes tiene solamente un protagonista, Sánchez Quero" y es "una agresión política a Zaragoza y un castigo injustificable a miles de vecinos de nuestros barrios rurales".

El PSOE "ha perdido el norte también en Aragón y cuando un partido pierde el norte, las instituciones que gobierna dejan de servir a los ciudadanos y empiezan a servir a los intereses partidistas", ha concluido Mendoza.