Zaragoza dice en Nochevieja ‘No es No’ contra las agresiones sexistas

Actualizado 31/12/2018 13:36:52 CET

ZARAGOZA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza aplicará por primera vez en Nochevieja la campaña 'No es No' contra las agresiones sexistas. Dando continuidad a la iniciativa de las últimas Fiestas del Pilar, se van a instalar 'puntos seguros' en los cotillones de la Sala Multiusos del Auditorio, discoteca Supernova, Parque del Agua (Espacio Ebro y Pabellón de Ceremonias), y en la plaza del Pilar, donde miles de personas despedirán el año.

Estos 'puntos seguros', que estarán identificados de forma visible con los mensajes de la campaña 'No es no', aprovecharán la infraestructura existente de Cruz Roja y otras entidades sanitarias, cuyo personal atenderá a cualquier persona que acuda en búsqueda de auxilio o protección ante una agresión sexista u homófoba, acoso o cualquier situación que le genere temor o inseguridad.

Además, fruto de la colaboración impulsada por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza con diversos establecimientos de ocio nocturno, la campaña estará también presente en una decena de locales y espacios que celebran fiestas de fin de año, además de los ya mencionados. Serán el Centro Las Armas, Teatro de las Esquinas, Supernova, Sala López, Torreluna, Canterbury Tavern, Parros, Toni Wilson, Sala Oasis e Interpeñas.

Todo el personal del establecimiento conocerá el Protocolo de actuación ante agresiones sexistas, para saber cómo actuar ante una situación de este tipo. El local contará además con vinilos adhesivos, distribuidos por el Servicio municipal de Igualdad, con el lema 'No es no'. Algunos de los vinilos se dirigen a la víctima, con el mensaje 'Ante cualquier comportamiento sexista, no estás sola. El personal de este local te puede ayudar'; y otros con mensajes hacia el conjunto de la clientela: 'No te calles. No lo permitas. No participes. Presta ayuda. El personal de este local te puede ayudar'.

El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza desea agradecer a estas empresas su compromiso contra las agresiones sexistas en una fecha especialmente intensa en cuanto a la celebración de fiestas de fin de año. Además, desde el Servicio se recuerda que todos los establecimientos de ocio zaragozanos pueden seguir sumándose a esta campaña solicitando su adhesión al 'Protocolo de actuación ante agresiones sexistas en espacios de ocio' (www.zaragoza.es/mujer) para hacer de Zaragoza una ciudad libre de agresiones sexistas durante todo el año.

Un año más, el Ayuntamiento de Zaragoza organiza un gran cotillón en la plaza del Pilar para despedir 2018 y dar la bienvenida al nuevo año. En la fiesta, que comenzará a las 23 horas, se repartirán 3.000 bolsitas de cotillón que incluyen las 12 uvas de la suerte. A esa misma hora, comenzará la actuación de la Orquesta Nueva Boston que amenizará la fiesta hasta las dos de la madrugada aproximadamente.

El reloj de la fachada del Ayuntamiento dará la bienvenida al Nuevo Año 2019 con las doce campanadas, que serán retransmitidas por Aragón TV. Al finalizar las campanadas, tendrá lugar el encendido del cartel de Bienvenida al año 2019 en el balcón del Ayuntamiento y también se lanzarán fuegos artificiales.

REFUERZO DE AUTOBUSES Y TRANVÍA

La noche del 31 al 1 se va a reforzar el servicio de tranvía y el de autobuses. Concretamente, el servicio de búho será doble a partir de la 1 de la madrugada y hasta el inicio de los servicios del día de Año Nuevo, a las 7.30h. En Año Nuevo, el servicio de autobuses comenzará a las 7.30 horas y a partir de esa hora las salidas de terminal se realizarán según el horario previsto para festivos.

Por su parte, el tranvía efectuará sus últimas salidas del día 31 a las 21.05 horas y reanudará su servicio a las 00.15 horas hasta las 02.15 horas del 1 de enero, con intervalos de paso de 12 minutos.