El Ayuntamiento de Zaragoza avanza en la reforma integral del Coso y activa una nueva fase

Comienza una nueva fase de la reforma integral del Coso, entre las calles Santa Catalina y Josefa Amar y Brbón. - AYNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza da un nuevo paso en la transformación del centro de la ciudad. El próximo miércoles, 22 de julio, a partir de las 9.30 horas, se activará oficialmente la fase 3.2 de las obras de reforma integral del Coso. Con el inicio de esta nueva etapa, la maquinaria comenzará a trabajar directamente sobre el tramo del Coso comprendido entre las calles de Santa Catalina y de Josefa Amar y Borbón.

Según la planificación del área de Infraestructuras, está previsto que esta fase de las obras se prolongue hasta principios del año 2027. El avance de los trabajos mantiene la planificación general prevista, pero requerirá de adaptaciones específicas para el tráfico rodado en el entorno de las obras para garantizar la accesibilidad de los vecinos y usuarios.

Las calles de Santa Catalina, Arquitecto Magdalena, Jerónimo Blancas y Eusebio Blasco quedarán configuradas en fondo de saco y pasarán a tener doble sentido de circulación. El cruce de la calle Jerónimo Zurita con Arquitecto Magdalena quedará señalizado y comenzará a funcionar como una rotonda para facilitar las maniobras de los vehículos.

A pesar de estos ajustes en el tráfico privado, el avance de la reforma no afectará al servicio de autobús urbano. Todas las líneas continuarán operando con normalidad, manteniendo sus desvíos e itinerarios actuales a través de la calle Don Jaime y el eje Plaza San Miguel-Coso.

Para poder habilitar el doble sentido en las calles afectadas y garantizar el buen desarrollo de las obras, el servicio de Movilidad procederá a reorganizar los espacios de estacionamiento.

A partir del miércoles se prohibirá aparcar en los siguientes puntos. En la calle Eusebio Blasco, se suprime el estacionamiento actual para proceder a pintar una nueva reserva exclusiva para motos; en la calle Santa Catalina quedará prohibido aparcar en toda la vía y se señalizará una nueva reserva para motos ubicada entre el acceso al aparcamiento y la zona de bicicletas.

También en la calle calle Arquitecto Magdalena se elimina el estacionamiento en todo el lado impar de la calle, lo que incluye la retirada del actual aparcabicis, medida necesaria para facilitar el doble sentido de circulación en la vía; en la calle Jerónimo Zurita se prohibirá aparcar entre los números 16 y 18, con el objetivo de instalar en ese espacio una nueva zona de carga y descarga que dé servicio a los comercios y residentes del sector.

Los técnicos municipales han elaborado una solución de viario en el Coso basada en dos carriles centrales de circulación, uno por cada sentido. Esta modificación, permitirá ganar espacio para el peatón y maximizar su uso: se ampliarán las aceras todo lo posible y se mantendrá también el carril bici existente. Además, ya en la plaza de San Miguel se concibe el mismo eje viario descentrado, logrando así maximizar el espacio del lateral oeste (lado de la iglesia).

Los espacios ganados permitirán introducir zonas verdes en la calle Coso y, en especial, en la plaza de San Miguel. En la primera, en forma de arbolado y jardineras lineales y en la segunda con mayores espacios destinados a árboles y especies arbustivas y florales, aprovechando los ejemplares existentes y con nuevas plantaciones.

El proyecto incluye el equipamiento de mobiliario urbano (bancos, fuente, papeleras) que facilitará el descanso haciendo el entorno más agradable y permitiendo generar zonas de encuentro vecinal donde potenciar la relación social.

Además, se renovarán las infraestructuras soterradas que permiten la vida urbana. Por ello se acometerá la renovación de conducciones de distribución y generales de agua potable, de saneamiento, la mejora del alumbrado por uno más eficiente, así como de los diferentes servicios privados que se vean afectados por las obras.

Esta reforma integral lleva aparejada una inversión muy importante en el subsuelo para sustituir totalmente las viejas tuberías. Parte de las conducciones de agua potable se encuentran actualmente cortadas debido a los problemas que presentan y la red de saneamiento sufre graves roturas y hundimientos que a lo largo de estos últimos años han obligado a realizar numerosas reparaciones. También se sustituirá el alumbrado público incorporando tecnología led para mejorar la iluminación y el ahorro energético.

INFORMACIÓN DE SERVICIO DIRECTA AL MÓVIL

El sistema más directo para mantenerse informados y abierto a toda la ciudadanía es el Canal de Difusión de Whatsapp 'Reforma Coso- Plaza San Miguel', que cuenta ya con un millar de ciudadanos suscritos y que se puede seguir de manera totalmente gratuita a través del enlace directo https://whatsapp.com/channel/0029Vb6zeOd5fM5Rz5uVIi2g o bien escaneando el código QR disponible en la web municipal con la cámara del teléfono móvil para verlo o seguirlo.

APOYO AL COMERCIO

El resultado final de las obras supondrá una gran mejora en la calidad de vida de vecinos y comerciantes, si bien requiere de la paciencia y comprensión ciudadana durante el transcurso de los trabajos. Además de ir acondicionando las fases y la movilidad para reducir molestias, se mantiene el plan de apoyo al comercio que pase por ayudas económicas y exenciones fiscales.

De esta manera, por un lado, los negocios afectados por obras de larga duración en sus calles podrán beneficiarse de la ayuda municipal de 400 euros mensuales para aquellos que acrediten una reducción en su facturación mensual de 400 euros con respecto al año anterior en cualquiera de los cuatro trimestres del ejercicio en curso, además de justificar gastos de esa misma cuantía. El cálculo y la presentación de solicitudes se hará a trimestres vencidos.

Los afectados deben estar físicamente en planta baja con acceso directo y a pie de calle, que la obra provoque inconvenientes y pérdida en la accesibilidad y/o visibilidad y que este negocio estuviera en activo antes del inicio de la obra y durante las obras.

Se dirige a personas físicas y microempresas, por lo que se excluyen entre otros, entidades bancarias, hoteles, asesorías, empresas suministradoras de servicios esenciales y actividades que no estén a pie de calle.

Del mismo modo, desde 2022, Zaragoza tiene en marcha un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones que recoge bonificaciones del IBI y del IAE a los afectados. Por ello, la factura del IBI se puede reducir un 25% para obras de hasta 3 meses, un 50% para afecciones comprendidas entre 3 y 6 meses, un 75% para las que van de 6 a 9 meses, y hasta el 95% cuando superan los 9 meses de obras.

Si el inmueble está alquilado y la actividad la ejerce otra persona distinta del propietario, es necesario que el propietario haya aplicado al comerciante una rebaja de renta o compensación equivalente a la bonificación. Por su parte, en lo que respecta al IAE, se benefician locales con afecciones por obras en vía pública de más de 3 meses, con exenciones proporcionales: Entre 3 y 6 meses es del 10%, entre 6 y 12 meses es del 15% y con más de 12 meses alcanza el 25% .