El Ayuntamiento de Zaragoza cederá al Gobierno de Aragón una parcela de 15.000 m2 para un centro de salud en Arcosur

El Ayuntamiento de Zaragoza cederá al Gobierno de Aragón una parcela de 15.000 metros cuadrados para construir uno de los, al menos, dos centros de salud en Arcosur, ya que se espera que tenga una población de unas 40.00 personas, y que estaría en funcionamiento en algo más de tres años.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, han acudido hasta el solar donde se edificará el futuro equipamiento sanitario y aunque estaba prevista la asistencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, finalmente no ha acudido.

El PSOE había denunciado ante la Junta Electoral Central este acto para evitar hacer anuncios una vez han disueltas las Cortes de Aragón y preguntada por esta ausencia, la alcaldesa ha dicho desconocer si ese es el motivo. "Puede ser, me imagino que sí, pero no he hablado con él directamente. Yo sé que al final él no puede venir y seguramente si eso ha tenido lugar será ese el motivo", ha apostillado Chueca.

Sobre la ausencia del presidente Azcón y si tiene que ver con la denuncia del PSOE en la Junta Electoral, Bancalero ha dicho: "desconozco cómo ha sido la agenda del presidente, esta mañana hemos tenido Consejo de Gobierno y seguramente le habrá surgido algún tema que le haya impedido poder acudir aquí".

En cuanto a su disposición para volver a repetir como consejero de Sanidad en el caso de que el PP gane las elecciones del 8 de febrero, Bancalero ha respondido que no les gusta ser visionario y ha subrayado que va a trabajar hasta el último día como ha hecho desde el primer día.

"Cuando di el paso con el Gobierno de Jorge Azcón lo di totalmente decidido y convencido de que la sanidad aragonesa necesitaba un cambio. Y lo estamos viendo en el día a día", ha zanjado.

COMPROMISO

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha destacado el "compromiso" del Gobierno de Aragón que ha manifestado al Ayuntamiento de Zaragoza "en todo momento que se acometerán los centros de salud de la forma que sean más convenientes para el desarrollo de esta parte de la ciudad".

Ha recordado que el Distrito Sur va a tener un crecimiento muy importante de hasta 70.000 personas y por lo tanto "si es necesario que haya dos centros de salud uno en Arcosur y otro en otra zona más alejada porque hay un núcleo de habitantes suficiente para ese centro de salud, sin duda, será así y el Ayuntamiento de Zaragoza cederá los suelos, igual que ha hecho en esta ocasión", ha subrayado Chueca.

La previsión de 70.000 personas supera el tamaño de Huesca o Teruel, ha comparado la alcaldesa para expresar de forma gráfica la dimensión que va a tener Arcosur y, por lo tanto, "somos conscientes de que pueden ser necesarios dos centros de salud como mínimo, eso no es ningún problema".

Antes de construir el centro de salud hay que seguir un procedimiento administrativo puesto que el suelo es de uso educativo y se tiene que pasar a sanitario lo que conlleva la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se llevará a la primera Comisión de Urbanismo de enero, luego pasará a exposición pública durante un mes y a finales de marzo será la aprobación definitiva a la que seguirá la firma de cesión oficial.

A continuación, Bancalero ha detallado que el procedimiento conlleva cuatro fases que comenzarán con la redacción del plan funcional, la siguiente es licitar las obras, luego la ejecución y después el equipamiento. "Normalmente un centro de salud supera los tres años, a partir de que se empieza con la primera fase", ha informado.

Asimismo, ha incidido en que la idea es sacar adelante los dos centros de salud en Arcosur al recordar que es el "compromiso2 del Gobierno de Aragón. "No vamos a cambiar, porque la población es muy numerosa, ya que se asemeja a lo que es el núcleo urbano de Huesca o Teruel y en ambas ciudades "hay más de un centro de salud".

Sobre el centro de salud de Cuarte ha informado de que ya está en marcha; del de Utebo están pendiente de tener los presupuestos para "poder lanzarlo, exactamente igual que el de Zuera".

Bancalero ha comentado que están adelantando los planes funcionales para avanzar en el procedimiento interno que compete a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Planificación, pero el de Cuarte "ya está en marcha".

En cuanto a la petición del PSOE de que ni siquiera los miembros del Gobierno de Aragón participen en actos estos días previos a las elecciones autonómicas del 8 de febrero, Bancalero ha indicado que ha acudido al acto invitado por la alcaldesa. "Me ha parecido que tenía que estar aquí porque es un tema que está relacionado con el ámbito sanitario".

ESCUELA INFANTIL

Enfrente de esta parcela se ubica la de la futura escuela infantil que construirá el Ayuntamiento de Zaragoza para dotar a los vecinos de Arcosur de los servicios públicos de los que "se han sentido un poco carentes y abandonados", ha indicado la alcaldesa. "Ese olvido --ha asegurado-- ha pasado a ser parte del pasado y ahora se irá acompañando el crecimiento de Arcosur, con las nuevas viviendas que se están construyendo, para que puedan contar con los nuevos servicios públicos esenciales que tiene toda la ciudadanía".

Este equipamiento para niños de 0 a 3 años se va a licitar para dar servicio a "todos los vecinos y todas las familias nuevas" del distrito y tiene una inversión de 3 millones de euros que acometerá el Ayuntamiento de Zaragoza.

En alusión al crecimiento previsto de Arcosur, la alcaldesa ha recordado que hace unos meses se firmó un protocolo entre el Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón e Ibercaja junto con la junta de compensación por el que se "desatasca" todo el desarrollo urbanístico que lleva "décadas bloqueado" para que siga creciendo y para que pueda albergar hasta 22.000 viviendas.

Por lo tanto, Arcosur va a jugar un papel "muy importante" en ese crecimiento de la ciudad y en el desarrollo de viviendas para acoger todas las necesidades de población que se tiene que acompasar con la el desarrollo de los servicios públicos.

Así, se va a licitar el proyecto del equipamiento deportivo de Distrito Sur que prestará servicio a los vecinos de Arcosur, Rosales del Canal y Monte Canal y también va a permitir que los centros educativos de la zona puedan hacer uso de ese futuro centro deportivo que, como novedad, estrenará la nueva licencia express y permitirá que en pocas semanas comiencen las excavaciones bajo rasante, porque ya se ha hecho la solicitud y se ha presentado el proyecto hace pocas semanas de forma simultánea, ha informado Chueca.

MÁS VIVIENDAS

La alcaldesa ha contado que esta misma semana la Comisión de Gerencia de Urbanismo "ha desatascado" 1.600 viviendas que la Junta de Compensación impulsará y que han sido tramitadas por el Ayuntamiento.

"Se está haciendo un grandísimo trabajo y por primera vez, desde principios del 2000 que se desarrolló esta zona de la ciudad, se ve realmente movimiento y se dejan de ver promesas incumplidas", ha opinado la alcaldesa.

SATISFACCIÓN

Por su parte, el presidente de la Asociación de Arqueros, Juan Antonio Martín, ha trasladado su satisfacción por este primer paso para tener un centro de salud, porque "al menos, se ha empezado a hacer cosas por nosotros".

En Arcosur hay casi 10.000 habitantes que se tienen que desplazar al centro de salud de Valdespartera al igual que los vecinos de La Junquera.

Además del centro de salud, Juan Antonio Martín ha dicho que las carencias de Arcosur también son en educación y transporte, pero "conforme vayan llegando las cosas son bienvenidas y ha reconocido que le encantaría que se prolongara la línea 1 del tranvía porque la movilidad es importantísima, fundamental".