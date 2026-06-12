El Ayuntamiento de Zaragoza destina 8 millones de euros a 4 líneas de rehabilitación de viviendas

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con una vecina que se podrá ver beneficada de las ayudas a la rehabilitación de vivienda por importe de 8 millones - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado ayudas a la rehabilitación de vivienda por importe de 8 millones de euros distribuidos entre cuatro líneas para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad, la protección a las familias vulnerables y el fomento del alquiler mediante el programa municipal ALZA.

Chueca ha calificado de "históricas" estas ayudas para seguir mejorando la rehabilitación de viviendas y edificios de Zaragoza porque supone el mayor importe destinado que permitirá avanzar en la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles y no solo reducir emisiones de CO2 sino también reducir la factura de la luz y de los consumos de los propietarios.

También mejorará la accesibilidad de las viviendas para que las personas mayores o con movilidad reducida tengan una mayor facilidad de acceso haciendo que sus edificios pasen a ser cota cero, que tengan ascensores o hacerlas más accesibles en el interior con el cambio de bañera por plato de ducha, entre otras opciones.

Además, se tiene en cuenta que esas ayudas lleguen a "todas las personas, también las personas más vulnerables para que ninguna se quede sin poder tener acceso a estas ayudas por una cuestión económica", ha subrayado Chueca.

LAS CUATRO LÍNEAS DE AYUDAS

Las ayudas para la mejora de la eficiencia energética tienen la mayor dotación, que alcanza los 4.250.000 euros, de los que 4 millones permitirán a las comunidades de vecinos realizar obras integrales que cubrirán hasta el 60 por ciento del presupuesto subvencionable con un máximo de 25.000 euros por vivienda.

Los otros 250.000 euros serán para intervenciones de mejora del aislamiento de viviendas de particulares como el cambio de ventanas o refuerzo de muros, que alcanzarán hasta el 50 por ciento de la inversión con un máximo de 6.000 euros. Están dirigidas a familias con rentas que no superen 4,5 veces el IPREM ponderado.

La línea de la mejora de la accesibilidad tiene 2.750.000 euros, de los que 2,5 millones son para zonas comunes de los inmuebles y cubrirá hasta el 40 por ciento del coste con un límite de 6.000 euros por vivienda. Los otros 250.000 euros subvencionarán hasta un 50 por ciento las obras de las viviendas con un tope de 6.000 euros para los residentes que no superen 4,5 veces el IPREM ponderado.

La tercera línea son las ayudas complementarias por vulnerabilidad, con 250.000 euros, dirigidas a vecinos con menores rentas que no superen 3,5 veces el IPREM ponderado y que residan en edificios que hayan accedido a las líneas de mejora de eficiencia energética y accesibilidad de esta convocatoria o de la anterior de 2024-25.

La novedad de esta línea es que el propietario recibirá una ayuda del cien por cien de la obra si no alcanza 2,5 veces el IPREM ponderado; y el 80 por ciento si los ingresos rondan entre 2.5 y 3,5 veces el IPREM ponderado. En todo caso el máximo subvencionable será de 5.000 euros.

La cuarta y última línea, con 750.000 euros, es para el programa de alquiler asequible ALZA, que cubrirá entre el 60 y el 80 por ciento, con un máximo de 5.000 euros el coste de las obras de adecuación del interior de las viviendas, cuyos propietarios las cedan para el programa ALZA.

TRAMITACIÓN Y PLAZOS

Para optimizar el procesamiento de peticiones, los plazos de apertura se han dividido en dos fases. A partir del 30 de junio, se podrán solicitar las ayudas destinadas a actuaciones individuales en el interior de las viviendas; y, a partir del 15 de octubre, de este año se abrirá el proceso para los grandes proyectos de comunidades en edificios residenciales; así como las ayudas complementarias a rentas limitadas.

La digitalización del proceso es otra de las grandes novedades de la convocatoria porque todas las solicitudes se presentarán de forma online a través de la Plataforma de Ayudas a la Rehabilitación de Zaragoza Vivienda, siendo imprescindible la firma electrónica de los documentos mediante el sistema 'wallet ID'.

De forma excepcional, y para combatir la brecha digital, el Ayuntamiento habilitará asistencia y presentación en formato digital desde la Unidad de Información de Zaragoza Vivienda, en la calle San Pablo, 48.

El periodo de presentación se extenderá para todas las líneas hasta el 31 de diciembre de 2027, quedando supeditado a la disponibilidad del crédito. Si el presupuesto de alguna de las líneas no se agota, las bases prevén que el sobrante pueda redistribuirse hacia otras líneas con mayor demanda.

Los interesados podrán optar a varias líneas, ya que son compatibles las distintas opciones ya sean para viviendas de particulares o de comunidades de vecinos.

Todas las líneas de subvenciones son "totalmente incompatibles con cualquier otra ayuda destinada al mismo fin". Para proyectos de rehabilitación cuyo coste supere los 40.000 euros, IVA excluido), será obligatorio presentar un mínimo de tres presupuestos a diferentes empresas constructoras antes de la firma del contrato.

Asimismo, en los supuestos en que la ayuda económica concedida sea superior a 50.000 euros, será preceptiva la presentación de un informe justificativo sellado y firmado por un auditor de cuentas colegiado (ROAC).

El Ayuntamiento financiará un presupuesto amplio y realista, considerando gastos subvencionables no solo la obra, sino también honorarios técnicos y de dirección, estudios urbanísticos, e incluso los honorarios de gestión del administrador de fincas por un periodo máximo de 14 meses desde la publicación de la convocatoria.

ESTRATEGIA

Chueca ha recordado que esta estrategia se pone en marcha en 2019 cuando llega el PP al gobierno de la ciudad y cada año se ha incrementado la inversión del presupuesto municipal que se dedica a la rehabilitación de vivienda.

"Es una de las mejores políticas que podíamos poner en marcha y que desde mi gobierno he querido no solamente continuar, sino multiplicar e incrementar, como les decía, porque creo que tiene múltiples ventajas para la ciudad en su conjunto y para las personas que viven en ella", ha considerado.

En rueda de prensa, ha explicado que con esta estrategia de rehabilitación de vivienda más de 10.600 hogares han mejorado sus condiciones de vida, accesibilidad dentro de la propia vivienda o han mejorado la eficiencia energética y por lo tanto han ahorrado dinero en la factura de la luz y de la climatización o han mejorado aspectos de las comunidades de vecinos.

Esta medida tiene un "impacto directo" en la calidad de vida de las personas en el ahorro de los costes de sus suministros donde el Ayuntamiento ha invertido más de 50 millones de euros que ha supuesto una inversión total en el mercado de más de 103 millones de euros, que además ha permitido dinamizar la economía local de Zaragoza porque todas estas reformas las hacen autónomos y pymes zaragozanas que incrementan su facturación y dan trabajo a otras personas.

"Todo son ventajas y por cada euro que estamos invirtiendo desde la administración tiene un impacto de más de dos y medio en la facturación total en el mercado", ha informado Chueca.

Tras esta exposición, ha colegido que se trata de una de las políticas de "éxito" para todas las personas a las que "hay que seguir dedicando recursos para seguir mejorando las condiciones de vida de todas las personas y mejorando el parque de vivienda de todos los barrios de la ciudad".

La transformación de Zaragoza está siendo "récord", tanto en el número de actuaciones como en la inversión y, sobre todo, en el "breve tiempo que lo estamos acometiendo", ha concluido.